Alle Vögel sind schon da – jetzt auch am Handy

Zweistufiges Abo-Modell

In der Basisversion ist die Vogel-App gratis nutzbar und enthält ein umfangreiches Inhalte- und Funktionspaket. Dazu gehören 307 Vogelarten inklusive Artporträt, freigestellte Fotos, Bestimmungstafeln und eine Bandbreite an Informationen zu jeder Vogelart. Daneben ist es auch möglich, ähnliche Vogelarten miteinander zu vergleichen, um die Bestimmung so zu vereinfachen.

In der kostenpflichten Erweiterung (19,99 Euro/Jahr) sind innovative Zusatzfunktionen erhältlich: 3D-Modelle von ausgewählten Arten, Stimmen und Filmaufnahmen, Verbreitungskarten Österreichs, Fotos von Eiern, eine automatische Bestimmung von Fotos und Gesangsaufnahmen und viel mehr. Ein Teil der Erlöse kommt der Vogelschutzarbeit von BirdLife Österreich zu Gute.