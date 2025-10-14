Favoriten wird jetzt noch grüner. Mit dem neuen Viola-Park bei der Generali Arena und der neuen Grünanlage, die gerade im Sonnwendviertel entsteht.

Die Park-Offensive in Favoriten geht weiter. Nach dem Tangenpark und dem Walter-Kuhn-Park gibt es schon wieder Grund zur Freude auf das kommende Jahr. Mit dem Spatenstich starten BV Marcus Franz und Stadtrat Jürgen Czernohorszkysymbolisch den Baubeginn für den Viola-Park bei der Generali-Arena. „Der Violapark ist ein großer Gewinn für Favoriten! Gerade in Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, weiter in die Lebensqualität des Bezirks sowie insbesondere unserer Jüngsten zu investieren.“, so Franz.

Die neue Parkanlage soll ganz im Zeichen der Biodiversität stehen. So werden die 57 neuen Bäume sorgfältig nach ihrer Hitzetoleranz sowie Kriterien wie Bienen- und Vogelfreundlichkeit ausgewählt. Hecken aus heimischen Sträuchern sowie die Blumenwiese sollen als Lebensraum sowie als Nahrungsangebot für Kleintiere und Insekten dienen. Als weitere ökologische Aufwertung werden 500 m² der insgesamt 3.200 m² großen Rasenfläche mit Frühjahrsblühern bepflanzt. Diese sorgen nach dem Winter nicht nur für die ersten Farbtupfer, sondern stellen auch früh im Jahr eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten dar.

“Durch die durchdachte Gestaltung ist der neue Violapark ein Gewinn auf allen Ebenen: für die Menschen, die hier künftig schöne Stunden verbringen werden sowie für die Natur, die wertvollen Lebensraum erhält. Hier entsteht eine klimafitte Grünoase für Flora und Fauna – mit Raum für Erholung, Spiel und Begegnung.”, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Für Kinder bietet künftig ein 500 m² großer Spielplatz ausreichend Platz zum Toben. Wer Ruhe sucht, wird diese auf zahlreichen Sitzmöglichkeiten finden. Nach dem Spatenstich im Oktober ist die Fertigstellung der Parkanlage voraussichtlich für Sommer 2026 geplant.

Neue Grünfläche im Sonnwendviertel

Frei nach dem. Motto “Ein neuer Park kommt selten allein” dürfen sich auch die Anrainer des Sonnwendviertels freuen. Wo früher der D-Wagen bei der Karl-Popper-Straße / Alfred-Adler-Gasse gewendet hat entsteht ebenfalls eine neue Grünanlage. Der Schwerpunkt dieser liegt auf einer vielfältigen, naturnahen Bepflanzung mit rund 20 Bäumen, die aus verschiedenen Baumarten zusammengesetzt sind. Durch die unterschiedlichen Blühzeiten entsteht zu jeder Jahreszeit ein lebendiges, farbenfrohes Erscheinungsbild.

Die Fertigstellung bis spätestens Frühjahr 2026 geplant.