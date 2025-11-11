Moderiert wurde der schwungvolle Vormittag von Tanz-Profi und Radio-Wien-Moderator Chris Lachmuth, der durch das Programm führte und gemeinsam mit den Gästen den Auftakt zur Ballsaison feierte.

Hochglanz, Glitzer und ganz viel Walzer

Das 84 Seiten starke Magazin „ALLES WALZER“ widmet sich ganz der Faszination Ball und Tanz. Von den schönsten Abendkleidern und festlichen Frisuren bis hin zu exklusivem Schmuck und interessanten Hintergrundgeschichten rund um Wiens Balltradition – das Heft ist ein Must-have für alle Tanzbegeisterten.

„ALLES WALZER bietet neben einem umfassenden Ballkalender alles für die Ballsaison – von Mode über Styling bis zu Wissenswertem rund ums Tanzen“, erklärte Manuela Hofbauer-Paganotta, Mastermind des echo medienhauses, bei der Präsentation.

Prominente Gäste und modischer Laufsteg

Zur Premiere erschienen zahlreiche bekannte Gesichter: Unter den Gästen fanden sich Thomas Schäfer-Elmayer (Tanzschule Elmayer), Richard Fränzl (Tanzschule Fränzl), Karin Lemberger (Präsidentin der Wiener Tanzschulen), Marika Lichter, Birgit Sarata, Tanja Duhovich und Miss Earth Austria Lotte Diry.

Die Aïda-Filiale am Stephansplatz verwandelte sich kurzerhand in einen Laufsteg: Festliche Abendroben und elegante Trachtenmode sorgten für glanzvolle Auftritte – ganz im Zeichen des Wiener Charmes.

Quadrille und Walzer zum Auftakt

Exakt um 11.11 Uhr, dem offiziellen Beginn des Faschings, erklangen die ersten Walzerklänge über den Stephansplatz. Unter der Anleitung von Profis der Wiener Tanzschulen schwangen Hunderte Wiener:innen und Gäste aus dem In- und Ausland das Tanzbein – bei bester Stimmung und viel Applaus.

Kostenlos erhältlich in ganz Wien

Das zweisprachige Ballmagazin „ALLES WALZER“ (Deutsch/Englisch) ist kostenfrei erhältlich – unter anderem in allen Wiener Tanzschulen, Aïda-Filialen sowie an zahlreichen weiteren Hotspots der Stadt.

Weitere Informationen rund um das Magazin und die Ballsaison 2025/26 finden Interessierte unter: www.ballsaison.com