Fernab vom üblichen Touristentrubel offenbart sich in St. Marx ein Ort, wo Wärme und Festlichkeit an jeder Ecke spürbar sind. Der WIENterzauber wartet mit einer liebevoll kuratierten Mischung aus regionalem Kunsthandwerk, internationalen Spezialitäten und winterlicher Stimmung in urbanem Ambiente auf. Ob vor oder nach einem Konzert, als Nachmittagstreff mit Kindern oder romantischer Abendspaziergang – die Marx Halle bietet von Montag bis Sonntag ein festliches Erlebnis, das Vorfreude auf Weihnachten garantiert.

Wo der Winter funkelt und Wien verzaubert

Wenn die Tage kürzer und die Pullover dicker werden, zieht über St. Marx ein besonderer Zauber ein. Zwischen der historischen Backsteinarchitektur der Marx Halle und modernen Lichtinstallationen entsteht ein Adventmarkt, der so urban wie herzlich ist: der WIENterzauber. Vom 22. November 2025 bis 5. Jänner 2026 wird hier bei freiem Eintritt Wärmendes geschlürft, geplauscht und gestaunt. Hier duftet’s nach Punsch, Maroni und einer Prise Vorfreude. Der WIENterzauber in der Marx Halle ist Wiens neue Antwort auf die große Sehnsucht nach festlicher Stimmung abseits des Trubels. Hier trifft urbanes Flair auf Weihnachtsmagie, Handwerk auf Originalität und Wiener Schmäh auf Zimtduft.

Genuss und Stil treffen auf Gemütlichkeit

An überdachten Ständen warten heimische Köstlichkeiten und internationale Schmankerl, von pikanten Raclette-Broten über flaumige Waffeln bis hin zu kreativem Streetfood. Und natürlich darf der Klassiker , heißer Punsch in allen Varianten. Tipp: Der Apfel-Zimt-Punsch hat schon manchen Wintermuffel bekehrt. Zwischen dampfenden Bechern und glitzernden Girlanden lässt sich auch das eine oder andere Christkindl-Geschenk entdecken. Handgemachter Schmuck, Kerzen, Holzkunst oder feine Wiener Papeterie – jedes Stück erzählt dabei seine eigene kleine Weihnachtsgeschichte.

Ein Markt für alle, die das Echte mögen

Der WIENterzauber ist kein Ort für Hektik, sondern für Begegnung. Nach der Arbeit auf einen Punsch mit Kollegen, am Wochenende mit der Familie über den Markt bummeln oder mit Freunden beim Feuerkorb lachen – hier ist alles erlaubt, was das Herz wärmt und die . Wer mag, kombiniert den Besuch gleich mit einem Abstecher zu einem Konzert oder einer Ausstellung in der Marx Halle. Und weil das Gelände gut öffentlich erreichbar ist (U3, S7, 18, 71 oder Bus 74A), bleibt das Auto getrost zu Hause.

Ein Wintermärchen mit Wiener Note

Montag bis Freitag öffnet der Markt ab 16 Uhr, an Wochenenden schon ab 14 Uhr, Zeit genug, um sich treiben zu lassen. Und keine Sorge: Ein Teil des Geländes ist überdacht, falls das Wetter einmal nicht mitspielt. Was bleibt, ist ein Gefühl, das man nur schwer in Worte fassen kann. Dieses wohlig warme Kribbeln zwischen Kälte, Lichterglanz und guter Laune. So klingt, riecht und schmeckt Weihnachten in Wien: echt, charmant und ein bisserl anders. Also: Schal umlegen, Freunde einpacken und ab in die Marx Halle – wo der Winter funkelt, der Punsch wärmt und Weihnachten zum Greifen nah ist.

WIENterzauber

22. November 2025–5. Jänner 2026

Mo.–Fr., 16–21 Uhr I Sa. & So., 14–21 Uhr

Eintritt frei!