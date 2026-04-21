Der Frühling im Alpl Resort steht für Bewegung, Natur und wohltuende Erholung. Direkt vom Resort führen Wander-, Rad- und Laufwege in die erwachende Waldheimat, vorbei an blühenden Wiesen und klaren Bergbächen. Die frische Höhenluft belebt, die Sonne gibt neue Energie. Nach aktiven Stunden draußen bietet das Alpl Resort Raum zur Regeneration – mit wohliger Wärme, alpinem Wellnesskomfort und Momenten der Entspannung. Ein Frühling, der Körper und Geist stärkt und die Kraft der Natur spürbar macht.

Mehr Informationen unter: www.alplresort.com

Gewinnspiel

Wir verlosen einen Wohlfühl- und Aktivurlaub (3 Nächte) für 2 Personen inkl. Frühstück im Alpl Resort in der Region Waldheimat!

Alpl Resort

Alpl 4

8671 Krieglach

office@alplresort.com

+43 3855 93080

Der Gutschein ist von 13.05.2026 bis 31.05.2027 gültig (ausgenommen Ferientage, Weihnachten & Silvester). Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.