Von 6. bis 10. Juli 2026, also gleich in der ersten Ferienwoche, erwartet Kinder zwischen 6 und 10 Jahren ein abwechslungsreiches Programm im ASKÖ WAT Bewegungszentrum am Wienerberg. Besonders attraktiv: Bei Schönwetter geht es hinaus ins Grüne – das nahegelegene Erholungsgebiet samt Wasserspielplatz sorgt für zusätzliche Abkühlung und Spaß.

Ob Geschicklichkeits-Parcours, Ballspiele oder erste Versuche in der Leichtathletik – hier können sich die Kinder austoben, Neues ausprobieren und ganz nebenbei neue Freundschaften schließen.

Kosten: 190 Euro pro Kind (inklusive Mittagessen)

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Sportliche Vielfalt zum Ferienausklang auf der Schmelz

Auch zum Ende der Ferien wird es noch einmal richtig aktiv: Von 31. August bis 4. September 2026 lädt die ASKÖ Sportanlage Auf der Schmelz zu einer weiteren Sportwoche ein.

Hier wartet ein besonders vielfältiges Angebot auf die Kinder. Neben klassischen Sportarten stehen auch Trends wie Padel Tennis und Beachvolleyball auf dem Programm. Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann sein Geschick auf der Kegelbahn unter Beweis stellen. Ergänzt wird das Angebot durch Ballspiele, Leichtathletik sowie spannende Koordinations- und Geschicklichkeitsparcours.

Kosten: ebenfalls 190 Euro pro Kind (inklusive Mittagessen)

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