Damit das Straßenbild des 5. Bezirks künftig nicht vermehrt durch verfallene oder leerstehende Altbauten geprägt wird, hat sich die SPÖ Margareten jetzt erfolgreich bei der Stadt Wien dafür stark gemacht, dass mit der „Offensive Altbautenschutz“ ein Schwerpunkt im Bezirk gesetzt wird. Ziel ist es, den Erhalt von Gründerzeithäusern zu sichern und die Bewohn­er:innen aktiv dabei miteinzubinden – so werden diese dazu angehalten, Missstände direkt zu melden. Gleichzeitig werden Eigentüm­er:innen über Sanierungsberatung und Fördermöglichkeiten informiert.

Kampfansage

„Mit der Offensive Altbautenschutz hat die Stadt Wien der mutwilligen Vernachlässigung von Gründerzeithäusern den Kampf angesagt“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Leistbarer Wohnraum soll erhalten bleiben, die unmittelbaren Lebensbedingungen der Bewohner:innen verbessert und das Stadtbild bewahrt werden. Bezirksvorsteher-Stellvertreter Christoph Lipinski freut sich vor allem darüber, dass mit dieser Serviceleistung den Bewohn­er:innen kostenlose Soforthilfe geboten wird – denn “in der Vergangenheit hatten gerade einkommensschwache und vulnerable Anrainer:innen oftmals das Gefühl, gegen Windmühlen ankämpfen zu müssen.”