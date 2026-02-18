Schnell wurde die Polizei alarmiert, die das Gebiet absperrte und den Entminungsdienst alarmierte. Die fachkundigen Bomben-Experten konnten bald Entwarnung geben: Das Kriegsrelikt stellte sich als deutsche Sprenggranate heraus und wurde sicher abtransportiert. Wobei bei derartigen Funden Explosionen nie ganz ausgeschlossen werden können.

Ratschläge der Polizei

Daher rät die Wiener Polizei bei derartigen Funden: “Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz. 2. Schritt: Rufen Sie unverzüglich 133. Und: Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.”