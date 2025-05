Am 24. Mai wird der Frühling in Liesing zum großen Fest

Seit drei Jahren ist der neue Stadtpark das grüne Herz von Atzgersdorf. Traditionell schlägt es beim Frühlingsfest für die Familie am 24. Mai besonders kräftig.

Etwas zaghaft, aber doch unübersehbar: Es lässt sich nicht mehr leugnen, der Frühling ist endlich wieder da. Mit diesem lebt in Liesing auch heuer wieder eine bereits lieb gewonnene Tradition auf. Bezirksvorsteher Gerald Bischof lädt am 24. Mai gemeinsam mit dem Kulturverein F23 bereits zum dritten Mal zum großen Frühlingsfest in den Stadtpark Atzgersdorf. (23., Gerbergasse 1).

“Auch heuer haben wir wieder ein buntes Bühnen- und abwechslungsreiches Mitmachprogramm für die ganze Familie zusammen gestellt. Außerdem erwarten sie kulinarische Köstlichkeiten von Liesinger Betrieben. Kommen Sie vorbei, es lohnt sich”, so Bischof.

Umfangreiches Programm

Ab 14 Uhr bietet man an diesem Tag ein vielseitiges Programm, das seinesgleichen sucht. Alles aufzuführen würde den Rahmen sprengen, aber ein paar Highlights seien schon verraten. So warten zahlreiche interaktive Infostände, wie etwa jener der MA45, der vor Ort über die Renaturierung des Liesingbachs informiert. Bands wie A3 Filterlos, Lucas Leon oder das Familienkonzert von und mit Kiri Rakete liefern den passenden Sound zum Fest.

Die kleinsten und kleineren Besucher werden unter anderem von den Holli-Knolli-Spielrädern und den Riesenseifenblasen begeistert sein. Bei den etwas Älteren kommt der Radcheck der Mobilitätsagentur immer sehr gut an und im wahrsten Sinne des Wortes kann man den Besuchern die Life Lounge der WIG ans Herzen legen.

Der Eintritt ist selbstverständlich frei!