Natur entdecken und erleben: Zwei Tage der Artenvielfalt

Am 24. und 25. Mai laden die Stadtgärten wieder zu den beliebten Tagen der Artenvielfalt ein. Besucher:innen können sich auf spannende Einblicke in die Welt der Pflanzen, Tiere und Bäume freuen. Mit dabei: Führungen, Mitmach-Stationen, Umweltinfos und die Wiener Klima-Tour – ein Wochenende für die ganze Familie.

Jeweils von 9 bis 18 Uhr öffnen die Blumengärten Hirschstetten ihre Tore für alle, die mehr über Artenvielfalt erfahren möchten. Auf der großen Wiese beim Pavillon warten zahlreiche Stationen auf neugierige Gäste. Expert:innen der Wiener Stadtgärten geben ihr Wissen weiter und zeigen, wie wichtig Pflanzenvielfalt und gesunde Stadtbäume für unser Klima sind.

Pflanzenschutz, Mikroskope und Gartenführungen

Der Pflanzenschutzdienst steht mit Rat und Tat zur Seite – egal, ob es um kränkelnde Topfpflanzen oder Tipps für den Balkon geht. Kinder können unter dem Mikroskop spannende Einblicke in Flora und Fauna gewinnen. Außerdem finden Führungen durch die Blumengärten statt: am Samstag um 15 Uhr sowie am Sonntag um 10:30 Uhr und 15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Treffpunkt ist jeweils beim Pavillon.

Das Jahresthema „Baum“ im Mittelpunkt

2025 steht bei den Wiener Stadtgärten alles im Zeichen des Baums. Unter dem Motto „Gekröntes Wurzelwerk“ erfahren Besucher:innen mehr über den Wert und die Bedeutung von Bäumen im städtischen Raum. Das Team für Baumsicherheit informiert über Baumarten, Pflege und Schutz. Für Kinder gibt es ein Baum-Memory und Quizstationen. Im ganzen Areal helfen Infotafeln, die verschiedenen Baumarten vor Ort besser zu erkennen und zu verstehen.

Die Wiener Klima-Tour bringt Wissen in Bewegung

Auch die Wiener Klima-Tour ist an beiden Tagen dabei. Auf den Wiesen neben den Pagodenzelten können Interessierte an Mitmach-Stationen zu den Themen Grünraum, Wasser, Energie und Pilze Neues lernen. Die „Lastenfahrräder“ mit ihren Info- und Experimentiermodulen laden zum Ausprobieren ein – und das neue „Pilz-Rad“ ist ein besonderes Highlight.

Gut zu wissen: Öffnungszeiten, Anreise und Hinweise

Die Tage der Artenvielfalt finden am Samstag, 24. Mai, und Sonntag, 25. Mai 2025, von 9 bis 18 Uhr statt. Die Blumengärten Hirschstetten sind über mehrere Eingänge erreichbar – unter anderem über die Quadenstraße (Südeingang), Spargelfeldstraße (Westeingang) und Oberfeldgasse (Nordeingang). Die Anreise mit den Öffis wird empfohlen, etwa mit Bus 95A/95B oder Straßenbahnlinie 26.

Wichtig: Auf dem Gelände gilt Hundeverbot (außer für Assistenzhunde). Für PKWs stehen Parkplätze in der Quadenstraße und Spargelfeldstraße zur Verfügung – Busse können nicht parken.