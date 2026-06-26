Mentalmagier vom Prater mit Weltmeister-Show

Mitten im Prater leben zwei Champions – und nur wenige wissen davon. Das ist nicht magisch, sondern faszinierend. Denn Anca und Lucca, die sich in ihren Vierzigern befinden, teilen nicht nur Tisch und Bett, sondern auch die Liebe zur Gedanken-Zauberei.

Sie zählen zu den erfolg­reich­sten Mentalmagiern Europas und wurden 2022 bei der WM der Zauberkunst (FISM) zum ersten, aber nicht letzten Mal zu Weltmeistern ­gekürt.

Krönung

„Dieser Titel ist die Krönung unserer Arbeit“, sagten sie damals, um so richtig durch­zustarten. Ihre Zaubertricks und Shows entstehen direkt am Riesenradplatz 6 im Wurstelprater, die Magic World Vienna ist nicht nur „ihre Bühne für die Weltmeister-Acts, sondern bringt die weltweit besten Magier nach Wien“. Seit zwei Jahren.

Heute zeigen Anca & Lucca insgesamt sieben Shows wie „Die Magie der Weltmeister“, „Close Up Wonders“, „Magic Variety Show“, „Magie für Kids“ oder ­„Dinner in ­Wonderland“. Manche Shows dauern zehn Minuten, ­andere kann man eine Stunde genießen. Das ­Angebot ist breit.

Persönlichste Show

„Die Magie der Weltmeister“ ist von allen Programmen das persönlichste, weil dort ihre eigene Geschichte als Paar und ihre preisgekrönten Mentalmagie-Nummern gezeigt werden. Ihr Stil unterscheidet sich von klassischen Zaubershows: Statt großer ­Requisiten stehen Wahrnehmung, Gedanken­lesen, Vorhersagen und die ­Interaktion mit dem Publikum im Mittelpunkt.

Millionen-Versprechen

Das Ehepaar Lucian versichert, dass bei seinen Shows keine versteckten elektronischen Hilfsmittel, keine geheimen Assistenten und keine vorher abgesprochenen Zuschauer eingesetzt werden. Auf ihrer Website werben sie sogar mit einem notariell abgesicherten „1-Million-Dollar-Ver­sprechen“ für den Fall, dass das Gegenteil nachgewiesen würde.

Einmalige Geschichte

Ihr Lebensweg fasziniert. Lucca hieß bis 2012 mit bürgerlichem Namen Boris Buresch. Bereits in jungen Jahren gründete er mehrere Firmen und war lange vor seiner Karriere als Mentalmagier wirtschaftlich erfolgreich. Die Zauberkunst betrieb er zunächst parallel. Anca lernte er 2011 kennen – sie ­arbeitete damals im Banken- und Finanzsektor und betrat komplettes Neuland: „Als ich Lucca kennengelernt habe, hatte ich keine Ahnung von Magie.“ Wiewohl ihre Begegnung ­magisch war, nennt Anca sie eine „Leidenschaft auf den ersten Blick“.

Im Juni 2012 heirateten die beiden und haben heute zwei Söhne. Lustig ist, dass Gedankenlesen auch familienintern nicht immer hilft: „Im Alltag haben wir die gleichen Kommunikationsprobleme wie alle anderen auch“, lächelt Lucca.

Shows am Wochenende (KW 26)

Close-Up Wonders

Samstag, 27. Juni, 20.30 Uhr

Magie für Kids – Prof. Bombasti

Sonntag, 28. Juni, 11.00 Uhr

Sonntag, 28. Juni, 13.30 Uhr

Anca & Lucca (Deutsch) – Die Magie der Weltmeister

Samstag, 27. Juni, 18.00 Uhr

Sonntag, 28. Juni, 15.30 Uhr

Sonntag, 28. Juni, 18.00 Uhr

Infos & Tickets: www.magicworld.at