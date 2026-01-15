Am 14. Jänner 2026 wurde der Klub Biberhaufenweg 78 zum Zentrum echter Wiener Backkunst. Schon beim Eintreten lag der Geruch von frischen Äpfeln, Zimt und knusprigem Teig in der Luft – ein untrügliches Zeichen dafür, dass hier ein ganz besonderer Nachmittag bevorstand. Strudelbrother Michael, bekannt für seine charmanten Backshows, präsentierte den Besucher*innen live die hohe Kunst des Wiener Apfelstrudels.

Strudelziehen mit Charme und Fachwissen

Mit sichtbarer Leidenschaft erklärte Michael Schritt für Schritt, wie der berühmte hauchdünne Strudelteig gelingt. Die Gäste verfolgten gebannt, wie der Teig über den Tisch gespannt wurde und wie die klassische Füllung ihren typischen Geschmack entfaltet. „Es war mir eine riesige Freude, heute gemeinsam mit den Senior*innen aus dem Klub und dem Grätzl zu backen. Da war Back-Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten versammelt – und ich gebe ehrlich zu, den einen oder anderen Trick habe ich mir heute selbst abgeschaut“, erzählte er schmunzelnd.

Gemeinsames Kosten als Höhepunkt

Nach der Vorführung war natürlich das Verkosten angesagt: Frisch gebackener Apfelstrudel, noch warm aus dem Rohr, dazu eine Tasse duftender Kaffee – ein Genuss, der alle Anwesenden begeisterte. Die Gelegenheit wurde gleich genutzt, um miteinander ins Gespräch zu kommen. „Man merkt einfach, dass man beim Backen besonders gut zusammenkommt. Die Apfelstrudel sind hervorragend gelungen – aber fast noch wichtiger war das gemeinsame Tun“, betonte Klubbetreuerin Stefanie Stanzer.

Ein Klub, der verbindet

Stanzer lädt alle Interessierten herzlich ein, den Klub Biberhaufenweg kennenzulernen. Ob Backen, Austausch oder vielfältiges Programm – hier ist immer etwas los. Informationen zu allen kommenden Veranstaltungen gibt es im Klubkalender auf www.dieklubs.at

