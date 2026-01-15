Der besonders kälteangepasste Amurleopard ist eine Unterart des Leoparden und gehört zu den seltensten Säugetieren der Welt. Er kommt nur mehr in etwa zwei bis drei Prozent seines ursprünglichen Verbreitungsgebiets vor. Der Großteil wildlebender Amurleoparden ist nur noch im Leopardovy-Nationalpark im Osten Russlands zu finden. Außerhalb dieses Parks, etwa in kleinen Gebieten im Nordosten Chinas, gibt es wenige weitere Tiere. Der Gesamtbestand wird nur auf rund 120 Tiere geschätzt.

Auch der Amurleopard ist in erster Linie aufgrund der Zerstörung seines natürlichen Lebensraumes, mit der Wilderei und unkontrollierter Holzeinschlag einhergehen, von der Ausrottung bedroht. „Gemeinsam mit anderen Tiergärten engagieren wir uns seit 2016 im Rahmen eines Europäischen Erhaltungszuchtprogramms dafür, diese Art zu erhalten. Doch Nachwuchs ist sehr selten. Im vergangenen Jahr wurden in den 30 Institutionen des Europäischen Zooverbands, die diese Art halten, nur sieben Jungtiere in vier Einrichtungen geboren. Umso wertvoller ist unser Nachwuchs hier im Tiergarten“, erzählt Kurator Rupert Kainradl.

Der kleine männliche Leopard wurde Anfang November in einer Wurfhöhle geboren. In dieser hat das Jungtier gut versteckt die ersten Lebenswochen verbracht. Denn wie alle Großkatzen sind Amurleoparden Nesthocker. “Die Jungtiere kommen blind zur Welt und müssen erst entsprechend wachsen und sich weiterentwickeln“, erläutert Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Mit der Zeit schaute der kleine Kater öfter neugierig aus seinem Versteck. Schließlich wurde dieser vom Muttertier immer wieder aus der Höhle getragen oder wagte sich sogar von alleine heraus. Mittlerweile kann das Jungtier von Besuchern bei seinen verspielten Erkundungstouren in der Außenanlage beobachtet werden.