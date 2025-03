Attacke! Ring frei für Marcos Naders dritte Karriere

Der sympathische Ottakringer war Amateur- und Profiboxer, Dancing Star und ist seit seinem Rücktritt der Boss des Boxklubs Bounce. Am 27. April steigt Marcos Nader für die Bezirks-SPÖ in den Ring.

Gute Kontakte zwischen der Bezirksspitze und Bounce-Boxchef Marcos Nader gibt es schon länger. Seit vielen Jahren gehen seine Boxprofis und -trainer in die Schulen, um den Kindern die ­Vorteile des Kampfsports schmackhaft zu machen. Auch Nader selbst ist viel unterwegs, um seinen “Herzensport”, der ja nicht immer das beste Image hat, populärer zu machen.

Sportliche Ziele

Der 34-jährige Ex-Profiboxer, dreifache Familien­vater und Fight-Night-Organisator hat auch nie ein Hehl aus seinen politischen Sympathien gemacht. Am 27. April will er in seine “dritte Karriere” starten und kandidiert für die Ottakringer SPÖ bei der Wahl zum Bezirksparlament. Ihm ist besonders wichtig, Jugendliche von der Straße zu holen und zum Sport zu bringen.

Kinder zum Sport bringen

Seine Ansagen sind deutlich: “Ich setze mich für mehr und bessere Sportmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ein – in Schulen, Vereinen und im öffentlichen Raum. Schulsport muss gestärkt, Vereine besser unterstützt werden. Gesellschaftlich bringt es viel: Sport verbindet, schafft Chancen und fördert Integration – dafür will ich in Ottakring arbeiten.”

Bezirk ist stolz

Ab 27. April kann er seine Anliegen auch im Bezirksparlament vertreten, falls er als Kandidat der Sozialdemokraten ­gewählt wird. „Wir sind stolz, Marcos in unserer Mitte zu begrüßen“, betont Bezirks­vorsteherin Steffi Lamp. “Er wird mit Sicherheit eine Verstärkung sein.”

Mehr Infos zum Ottakringer Boxklub: Bounce