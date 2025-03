Auf die Radl, fertig, los: Fahrrad- & Scooter-Flohmarkt

Gebrauchte Fahrräder, E-Bikes und Scooter suchen neue Besitzer: Am 15. März 2025 findet im huma eleven der große Fahrrad- & Scooter-Flohmarkt statt. Eine Gelegenheit, Schnäppchen zu ergattern oder eigene Zweiräder zu verkaufen.

Flohmärkte für Fahrräder und Scooter fördern nicht nur den Austausch von gebrauchten Waren, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Durch den Weiterverkauf und die Wiederverwendung von Zweirädern werden Ressourcen geschont und Abfall reduziert.

Rad-Schnäppchen am 15. März im huma eleven

Der Fahrrad- & Scooter-Flohmarkt im huma eleven bietet eine Plattform für alle, die gebrauchte Fahrräder, E-Bikes oder Scooter kaufen oder verkaufen möchten. Verkäufer können sich bis Freitag, den 7. März, über ein Online-Formular anmelden. Pro Person sind maximal drei Fahrzeuge erlaubt. Die angemeldeten Zweiräder sind am Freitag, den 14. März, zwischen 15 und 19 Uhr im huma eleven abzugeben. Der Verkauf erfolgt am Samstag, den 15. März, zu den Öffnungszeiten des Einkaufszentrums zum vorher festgelegten Fixpreis.

Shopping-Gutscheine für das Shopping-Paradies

Der Erlös wird in Form von Zehner Shopping-Gutscheinen ausgezahlt, die in allen 90 Shops, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben des huma eleven einlösbar sind. Nicht verkaufte Fahrzeuge sowie die Gutscheine können am Montag, den 17. März, zwischen 16 und 19 Uhr abgeholt werden.

Mehr Informationen: huma-eleven.at