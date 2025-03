Heute: Freier Eintritt für Frauen im Jüdischen Museum

Zum Internationalen Frauentag am 8. März setzt das Jüdische Museum Wien ein starkes Zeichen für die Sichtbarkeit jüdischer Frauen in Kunst, Kultur und Geschichte – und das den ganzen Monat über. Den Auftakt macht eine besondere Aktion: Heute haben alle Frauen freien Eintritt ins Museum.

Ein Highlight für Besucherinnen: zwei beeindruckende Fotografinnen stehen im Mittelpunkt. Die weltberühmte Tierfotografin Ylla (geboren als Kamilla Koffler, 1911) wurde in Wien geboren, entdeckte ihre Leidenschaft für Fotografie in Paris und floh 1941 nach New York. Ihr Talent wurde von ihrer Mentorin, der ungarisch-jüdischen Fotografin Ergy Landau, früh erkannt und gefördert. Ein besonderes Foto zeigt Ylla bei der Arbeit – aufgenommen von Landau selbst. Tragischerweise kam Ylla 1955 bei einem Ochsenrennen in Indien ums Leben.

Im frühen 20. Jahrhundert bot die Fotografie vor allem Frauen neue Möglichkeiten, sich beruflich zu verwirklichen – viele jüdische Fotografinnen nutzten diese Chance und hinterließen beeindruckende Werke.

Spezialführung „Frauensache(n)“ am 9. März

Welche Rolle spielten Frauen in der jüdischen Geschichte? Wie bauten sie Netzwerke auf und erkämpften sich ihren Platz in Kunst, Gesellschaft und Politik? Die Führung „Frauensache(n)“ geht genau diesen Fragen nach und stellt sowohl bekannte als auch weniger bekannte Frauenpersönlichkeiten vor. Sie nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch das jüdische Wien – mit ausgewählten Objekten aus der Dauerausstellung „Unsere Stadt!“ und der Wechselausstellung „Die Dritte Generation. Der Holocaust im familiären Gedächtnis“.

Neugierig geworden? Mehr Infos gibt es unter: www.jmw.at