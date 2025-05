Nach oben schauen! Der Tschauner-Planet landet bald

Die Vorbereitungen in der kultigsten Bühne der Stadt biegen in die Zielgerade ein. Am 12. Juni startet der “Planet Tschauner” in die neue Theatersaison. Mit gewohnter Unterhaltung, Gemütlichkeit und einzigartiger Atmosphäre.

Spätestens an diesem Donnerstag wird es in der Maroltingergasse 43 am Fuße des Ottakringer Flötzersteigs wieder heißen: “Gemma Tschaunern” Erst auf ein kultiges “Tschauner-Menü” mit einem Bierli und einer Knacker, dann auf herrliche Unterhaltung auf jener Bühne, die Lachtränen garantiert. Das Raumschiff hebt in die Tschauner-Galaxie ab.

Stegreif-Revue vom Feinsten

Geboten werden vom Team rund um Valerie Bolzano, Eva D., Jürgen Kapaun, Isabel Meili, Thomas Schreiweis und Bernhard Viktorin schwerelose Tanzeinlagen, spacige Songs und eine Story voller Sternenstaub. Was passiert, wenn ein Navigationsgerät plötzlich spinnt, die Weltraumbehörde mit Sitz in Wien einen neuen Planeten zur Kolonialisierung freigibt – und zwei abgebrühte Raumfahrer mit sehr irdischen Problemen auf „Planet 9“ landen?

Tschauner-Kassa ist eröffnet

Bereits seit dem 6. Mai heißt es „Die Tschauner-Kassa ist eröffnet!“ Zweite große Premiere des Jahres ist das Musical “Der eingebildete Kranke”, der ab 2. Juli die Bühne stürmen wird. Es wartet eine von musikalischer Süffisanz und viel Humor geprägte Musical-Inszenierung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Damit nicht genug …

Bekannte Highlights

Dazu kommen die beliebten Klassiker der letzten Jahre: die gruselig-grandiose Stegreif-Revue “Die Tschauners“, die kultige Schlager-Revue “Komm ein bisschen mit nach Italien” und das schenkelklopfende Stegreif-Theater: “Mord in der Wurlitzergasse“, “Das Freudenhaus vom Liebhartstal“, “Im Grauen Rössl“, “Tatort Gartenzaun“, “Salon Pitzelberger“, “Gleich und Gleich vermählt sich gern” und “Therapie Zwecklos“.

Weitere Infos und Tickets: Tschauner