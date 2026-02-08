Erfahrung, Teamgeist und Simmeringer Kampfgeist prägten den Auftritt des WAT Simmering bei den 69. Badminton-Staatsmeisterschaften in Klagenfurt. Der Traditionsverein präsentierte sich in Topform und kehrte mit Edelmetall zurück nach Wien. Gold im Mixed sowie eine viel umjubelte Silbermedaille unterstreichen eindrucksvoll die sportliche Qualität und die erfolgreiche Nachwuchsarbeit in Simmering.

Goldene Lorbeeren für Drexler und Hochmeir

Philipp Drexler und Katharina Hochmeir krönten sich in Klagenfurt zu Staatsmeistern im Mixed. Obwohl an Nummer eins gesetzt, galt das Duo nicht als klarer Favorit. Umso beeindruckender war der Turnierverlauf: Erst im Halbfinale mussten die Simmeringer einen Satz abgeben. In einer hochklassigen Neuauflage des Vorjahresfinales setzten sie sich gegen die Nationalspieler Kai Niederhuber und Anna Hagspiel in drei umkämpften Sätzen durch.

Im Finale spielten Drexler und Hochmeir ihre Routine sicher, konzentriert und mit feinem Gespür für die entscheidenden Momente aus. Für Drexler war es der vierte Staatsmeistertitel, für Hochmeir bereits der achte. Seit 1961 sammelte der WAT Simmering damit insgesamt 34 Goldmedaillen bei Staatsmeisterschaften.

Dieser Titel bedeutet mir sehr viel, vor allem, weil es unsere erste gemeinsame Goldmedaille ist“,

so Hochmeir, die sich im Verein auch intensiv im Nachwuchstraining engagiert.

Cheng holte sich im Duo das Silber-Stockerl

Für einen emotionalen Höhepunkt sorgte Pascal Cheng. Der 19-Jährige gewann mit Partner Christian Tomic sensationell die Silbermedaille im Herrendoppel, seine erste bei den Erwachsenen. Auf dem Weg ins Finale besiegte das Duo im Viertelfinale sogar die favorisierte Paarung Seiwald/Drexler.

Im Endspiel mussten sie sich zwar den Titelverteidigern geschlagen geben, doch der Jubel nach dem Halbfinalsieg sprach Bände.

Ich freue mich riesig über meine erste Medaille. Im nächsten Jahr greife ich wieder an“,

sagte Cheng, der unmittelbar danach ins Trainingslager nach Thailand aufbrach. Simmering darf sich freuen – die nächste Generation steht bereit.

Kompletten Ergebnisse: obv.tournamentsoftware.com

www.watsimmering.at