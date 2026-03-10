Mehr als 2,5 Millionen Kilometer legt die Badner Bahn jährlich zurück – und das auf einer Infrastruktur, die teilweise schon mehrere Jahrzehnte alt ist. Damit die beliebte Verbindung zwischen Wien und Baden auch künftig zuverlässig rollt, investieren die Wiener Lokalbahnen nun massiv in Gleise, Weichen und Technik. Der Auftakt für die Modernisierung fällt in den Osterferien.

Modernisierung für eine stark genutzte Strecke

Die Badner Bahn zählt zu den wichtigsten regionalen Verkehrsverbindungen im Süden Wiens. Täglich rollen Züge mit enormem Gewicht über die Gleise: Eine Doppelgarnitur bringt schon ohne Fahrgäste mehr als 80 Tonnen auf die Waage. Insgesamt lasten rund 13.000 Tonnen Zuggewicht pro Tag auf der Strecke.

Die Infrastruktur wird dadurch stark beansprucht. Gleise halten im Schnitt 20 bis 25 Jahre, Oberleitungen etwa zwei Jahrzehnte. Viele Anlagen entlang der Strecke – vom Schedifkaplatz in Wien bis zum Josefsplatz in Baden – sind bereits entsprechend lange in Betrieb.

„Unser Ziel ist es, auch in Zukunft einen sicheren, pünktlichen und zuverlässigen Verkehr mit der Badner Bahn zu gewährleisten“, erklärt WLB-Geschäftsführerin Simone Schaller-Galler. Deshalb steht in den kommenden Jahren die umfassende Erneuerung der Streckeninfrastruktur im Mittelpunkt.

Erste Bauetappe startet in den Osterferien

Der Startschuss für die Modernisierung fällt am 28. März. Bis einschließlich 6. April ist der Abschnitt zwischen Vösendorf Siebenhirten und Wiener Neudorf gesperrt. In dieser Zeit werden rund 500 Meter Gleise erneuert, Weichen getauscht sowie Oberleitungen, Signale und Kabel modernisiert.

Die Badner Bahn fährt währenddessen nur zwischen Wien Oper und Vösendorf Siebenhirten sowie zwischen Baden Josefsplatz und Wiener Neudorf. Für den gesperrten Streckenabschnitt wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Dieser sorgt auch für eine Verbindung zur Shopping City Süd sowie zur U6-Endstation Siebenhirten. Zusätzlich wird im Bereich der SCS ein barrierefreier Shuttle für Menschen mit eingeschränkter Mobilität angeboten.

Weitere Bauphasen im Sommer und Herbst

Die größte Baustelle steht im Sommer bevor: In den Ferien wird der Abschnitt zwischen Schedifkaplatz und Inzersdorf Lokalbahn umfassend modernisiert. Dabei werden Gleisanlagen großflächig erneuert, neue Weichen eingebaut und die Oberleitung ausgetauscht.

Von Juli bis zum Schulstart im September kann die Badner Bahn deshalb den Abschnitt zwischen Wien Oper und Inzersdorf Lokalbahn nicht befahren. Fahrgäste können auf Angebote der Wiener Linien ausweichen. Ersatzbusse verbinden die Haltestelle Inzersdorf Lokalbahn mit der U6 und dem Bahnhof Meidling.

Auch im Herbst sind weitere Arbeiten geplant. In den Herbstferien werden im Bereich Traiskirchen Lokalbahn bis Neu Guntramsdorf unter anderem Weichen erneuert. Zwischen 25. Oktober und 2. November fährt daher ein Ersatzverkehr zwischen Möllersdorf Lokalbahn und Traiskirchen Lokalbahn.

www.wlb.at/modernisierung