Kind of Magic: Der Frauenlauf im Prater

Laufen boomt wie selten zuvor. Am 4. Juni ist der Prater weiblich, wenn fast 21.000 Frauen und Mädchen an den Start gehen.

Die Laufszene kann aufatmen und jubeln. Es gab eine Rekordteilnehmer-Zahl beim Vienna City Marathon vor einer Woche, der einzigartige Vienna Night Run im September boomt sowieso und auch der nächste Höhepunkt läuft prächtig: der Frauenlauf im Prater am 4. Juni. Anlässlich der 35-jäh­rigen Frauenlauf-­Geschichte mit einem Feld von rund 21.000 Frauen und Mädchen.

Kind of Magic

Das heurige Motto lautet „Kind of Magic“. Weniger magisch als bemüht war der Beginn des Frauenlauf-Bewerbs im Jahr 1988, als Gründerin und Marathonläuferin Ilse Dippmann mit 440 Teilnehmerinnen losstartete. Schon einst nannte sie Kathrine Schwitzer als Vorbild. Die US-Amerikanerin hatte am 19. 4. 1967 als erste Frau mit einer Startnummer den Boston-Marathon beendet. Sie sollte eine wahre Weltrevolution ­auslösen.

5 und 10 Kilometer

Und die Magie des Laufens hält bis heute an, betont ­Ilse Dippmann: „Viele Läufe­rinnen, die heute beim Vienna City Marathon mitmachen, haben durch den Frauenlauf in den Sport gefunden und die Veränderungskraft des Lauf­sports lieben gelernt.“ So soll es auch am 4. Juni um 9 Uhr (5 km), 10:25 Uhr (10 km) und um 11:05 Uhr (Nordic Walking 5 km) sein.

