Unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Michael Ludwig wurde der ökozertifizierte Ball feierlich eröffnet. Stadträtin Barbara Novak, Staatssekretärin Michaela Schmidt sowie die Präsidenten der Wiener Landesdachverbände sorgten gemeinsam für den offiziellen Auftakt eines Abends, der ganz im Zeichen von Bewegung, Austausch und Gemeinschaft stand.

Sport als verbindende Kraft

In ihrer Eröffnungsrede betonte Stadträtin Barbara Novak die zentrale Rolle des Sports für Wien: wirtschaftlich, gesellschaftlich und menschlich. Der Ball sei nicht nur ein gesellschaftlicher Höhepunkt, sondern auch ein Symbol für Zusammenhalt und Vielfalt. Gleichzeitig unterstrich sie die Bedeutung von Investitionen in moderne Sportinfrastruktur, die sowohl dem Breiten- als auch dem Spitzensport zugutekommen.

Diese Vielfalt spiegelte sich auch im Publikum wider – von Funktionärinnen und Funktionären über Nachwuchstalente bis hin zu etablierten Athletinnen und Athleten.

Olympischer Flair im Rathaus

Besonders erfreulich: Auch der Spitzensport war prominent vertreten. Mit den Olympioniken Nicolas Anderman (Shorttrack) und Meghann Wadsak (Skispringen), beide gefördert von Sportpool Wien, war ein Hauch von internationalem Sportgeschehen im Rathaus spürbar. Direkt von den Vorbereitungen für Milano Cortina kommend, sorgten sie für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal des Balls bleibt die beliebte Activity Area. Hier konnten Gäste selbst aktiv werden und verschiedene Sportarten ausprobieren – von Hockey über Speedstacking bis hin zu Microsoccer. Zahlreiche Vereine präsentierten ihre Angebote und luden zum Mitmachen ein. Ein Konzept, das nicht nur unterhält, sondern auch begeistert.

Emotionale Höhepunkte auf der Tanzfläche

Für Gänsehautmomente sorgte die Mitternachtseinlage von Synergy Dance Linz. Unter dem Motto „Vielfalt trifft auf Leidenschaft“ präsentierte die Tanzgruppe eine eindrucksvolle Show, die das Publikum auf eine emotionale Reise mitnahm. Der tosende Applaus ließ keinen Zweifel daran: Dieser Auftritt war eines der großen Highlights des Abends.