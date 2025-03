Ballsaison 2024/25: Rekorde und internationale Gäste

Die Ballsaison 2024/25 in Wien hat alle Erwartungen übertroffen und neue Maßstäbe gesetzt. Mit rund 570.000 Besucherinnen und Besuchern und einem Umsatz von über 205 Millionen Euro wurde der Rekord des Vorjahres deutlich übertroffen.

Die Ballsaison 2024/25 hat nicht nur den Umsatz um 15 Millionen Euro gesteigert, sondern auch die Besucherzahlen um 10.000 erhöht. Mit insgesamt 570.000 Gästen, die die Wiener Ballsäle füllten, wurde ein neuer Bestwert erreicht. Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien, erklärt, dass der Erfolg der Saison auf einer stetigen Weiterentwicklung der Veranstaltungen beruht: „Die Wiener Bälle werden immer beliebter – im In- wie im Ausland. Die Veranstalter haben die Zeichen der Zeit erkannt und die Bälle dem heutigen, social-media-affinen Publikum angepasst.“

Internationale Gäste und positive Auswirkungen auf die Hotellerie

Ein bemerkenswerter Trend in dieser Saison war die zunehmende Internationalität der Gäste. Wolfgang Binder, der Organisator des Kaffeesiederballs, berichtet von einem Anstieg der Ticketverkäufe in den benachbarten Ländern, aber auch in weit entfernte Regionen. „Drei bis vier Prozent der Tickets gingen in die USA, einige auch nach Australien, Thailand und Malaysia“, so Binder. Rund ein Drittel der Gäste des Kaffeesiederballes kam aus dem Ausland. Diese Entwicklung hat auch positive Auswirkungen auf die Hotellerie in Wien. Grießler betont: „Internationale Ballgäste sorgen für ein willkommenes Plus bei den Nächtigungszahlen und Umsätzen.“

Neue Highlights und ausverkaufte Bälle

Neben den internationalen Gästen sorgt auch das abwechslungsreiche Programm der Wiener Bälle für Begeisterung. Spektakuläre Show-Einlagen, wie die Auftritte von Boney M und Eros Ramazotti, ziehen immer mehr Zuschauer an. Grießler stellt fest: „Die Veranstalter haben erkannt, was das heutige Publikum begeistert. Und so wird es auch im nächsten Jahr weitere große Namen geben.“ Der Ticketverkauf für die Wiener Bälle verläuft zunehmend knapper. „Die großen Bälle sind praktisch schon Wochen zuvor ausverkauft“, sagt Grießler. Aufgrund des begrenzten Platzes in den traditionsreichen Ballräumen wie der Hofburg oder dem Rathaus werden die Tickets für die beliebten Veranstaltungen zunehmend rar.