Balltalente: Auftakt in Simmering zu BILLA-Grätzel-Spielen

Mit viel Energie und Teamgeist starteten die BILLA Grätzel Spiele am 15. Mai in Simmering. Bei bestem Wetter zeigten Kinder zwischen 6 und 10 Jahren, was in ihnen steckt – unterstützt von der Stadt Wien und Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Zwischen Volley-Pass, Elfmeter und Korbwurf stand am 15. Mai in der Swatoschgasse alles im Zeichen der Bewegung. Die Auftaktveranstaltung der BILLA Grätzel Spiele brachte Kinder, Eltern und Unterstützer auf einem BILLA PLUS Parkplatz in Simmering zusammen. Ziel: Sportbegeisterung fördern, Talente entdecken und das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Ein sportlicher Nachmittag mitten im Grätzel

Von 14 bis 18 Uhr herrschte buntes Treiben auf dem improvisierten Sportplatz in der Swatoschgasse 3. Rund 100 Kinder absolvierten Stationen in Fußball, Volleyball, Handball und Basketball – spielerisch, aber mit vollem Einsatz. Der persönliche Spielerpass, den jedes Kind erhielt, füllte sich dabei mit Punkten aus den verschiedenen Geschicklichkeits- und Bewegungsstationen. Besonders stolz waren die Kinder auf ihre Urkunden und Medaillen, die sie als Anerkennung für ihren Einsatz bekamen – unabhängig von Sieg oder Niederlage. „Bei den Grätzel Spielen steht nicht der Leistungsdruck im Vordergrund, sondern der Spaß an der Bewegung und das Miteinander“, betonte Bezirksvorsteher Thomas Steinhart beim Lokalaugenschein.

Fairness, Freude, Gemeinschaft

Was den BILLA Grätzel Spielen ihren besonderen Charakter verleiht, ist der niederschwellige Zugang. Keine Anmeldegebühr, keine Hürden – einfach vorbeikommen, mitmachen, Spaß haben! Das Event in Simmering zeigte eindrucksvoll, wie gut das Konzept funktioniert. Sportstadtrat Peter Hacker und Sport Wien-Abteilungsleiter Anatol Richter lobten den Ansatz, Kinder dort abzuholen, wo sie leben: direkt im Grätzel. Auch Heinrich Himmer, Wiener Nationalratsabgeordneter, unterstrich die soziale Dimension: „Bewegung fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl. Das hier ist gelebte Gesundheitsförderung und Inklusion.“

Nächster Halt: Wienweites Finale im Juni

Die besten Teilnehmer der Auftaktveranstaltung in Simmering dürfen sich jetzt auf das große Finale am 15. Juni freuen. Doch gewonnen haben an diesem Tag alle – vor allem die Freude an der Bewegung und das Gefühl, Teil eines Teams zu sein. Der Event hat gezeigt: In Simmering ist die Begeisterung für Ballsportein richtiges „Heimspiel“!

Weitere Termine & Standorte der BILLA Grätzel Spiele 2025

(Anmeldung vor Ort oder online)

23.5.2025, 14–17 Uhr – Sport & Fun Halle Leopoldstadt, Venediger Au 11, 1020 Wien

24.5.2025, 14–18 Uhr – Lugner City, 1160 Wien

30.5.2025, 14–18 Uhr – Jugendsportanlage Auer-Welsbach Park, 1150 Wien

31.5.2025, 11–15 Uhr – Jugendsportanlage Ringelseeplatz/Prießnitzgasse 16, 1210 Wien

www.graetzelspiele.at