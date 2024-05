Baumgarten: Voller Erfolg der Orgel-Challenge

Große Freude im Penzinger Bezirksteil Baumgarten: Die historisch wertvolle Rieger-Orgel der Pfarrgemeinde Hl. Mutter Teresa ist gerettet! Am Ende wurden es sogar mehr als die erforderlichen 40.000 Euro.

Das Wiener Bezirksblatt hatte ebenso wie das lokale Pfarrblatt wiederholt berichtet und zur Hilfe aufgerufen. Es galt, 40.000 Euro für die Generalsanierung des Musikjuwels aufzubringen: 400 Personen oder Familien sollten jeweils 100 Euro spenden. Und der Erfolg war riesig: In Summe haben 430 Personen mitgeholfen, manche wie Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner haben sogar tiefer in die Tasche gegriffen. Damit ist das Sanierungsbudget jetzt vorhanden.

Pfarrer Marniak bedankt sich

„Alle haben zusammengeholfen. Pfarrgemeinde, Bezirkspolitik, Musikliebhaber und viele, die selbst früher in der Pfarre aktiv waren – vielen Dank! Ich bin überglücklich“, zeigt sich Pfarrer Pawel Marniak begeistert. „Damit ist sichergestellt, dass auch zukünftig die einzige Rieger-Orgel in Penzing in voller Pracht und Klangfülle erschallen wird! Für uns ist Musik ein zentraler Bestandteil der Liturgie.”

Startschuss für Sanierung

Gleich nach Pfingsten hat die Firma Rieger mit den umfassenden Arbeiten begonnen: Die Orgel wird in der Pfarrkirche am Gruschaplatz an der Linzer Straße komplett abgebaut, danach wird jede Pfeife einzeln gereinigt und gewartet, anschließend Stück für Stück wieder zusammengebaut. Wenn alles planmäßig verläuft, erklingt die Rieger-Orgel erstmals wieder am Sonntag, 23. Juni bei einem ganz besonderen Gottesdienst: der ersten Messe des dann neu geweihten Priesters Daniel Schmitt (Primiz-Messe).

Offizielles Dankeschön

Auch ein offizielles Dankeschön für alle Teilnehmer der Orgel-Challenge wird nicht fehlen. So wird am Samstag, 14. September, abends ein „Danke-Konzert“ stattfinden. Neben den Spenderinnen und Spender sind auch Orgelmusik-Liebhaber herzlich willkommen. Weitere Infos unter https://www.pfarre-heiligemutterteresa.at/