Habt acht: Erste „Bundesheer-Bim“ in Wien unterwegs

Gestern präsentierten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál die erste „Bundesheer-Bim“. Anlässlich der Personaloffensive des Heeres sind diese gebrandeten Straßenbahnen bis Mitte August in der Stadt unterwegs.

Dabei werden die Linien der Remise Floridsdorf befahren, darunter die Linien 2, 25, 26 sowie 31. „Wir nutzen die Möglichkeit einer öffentlichen Werbefläche, um Personalwerbung für das Bundesheer und die Arbeitgebermarke „Österreichisches Bundesheer“ sichtbarer zu machen“, erklärte Verteidigungsministerin Tanner.

Wien als Verbündete des Heeres

Das Bundesheer eine der tragenden Säulen der Sicherheit in Österreich. „Die Stadt Wien wird immer eine Verbündete des Heeres sein. Darauf soll auch diese Bundesheer-Bim aufmerksam machen und gleichzeitig junge Leute dazu begeistern, diese wichtige verantwortungsvolle Aufgabe wahrzunehmen“, so Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál zur Personaloffensive.

Anzeige

Auch Linz, Innsbruck und Graz dabei

Im Sinne einer 360° Kommunikation werden in den nächsten drei Monaten Straßenbahnen mit Personalwerbesujets des Bundesheeres nicht nur in Wien, sondern auch in Linz, Innsbruck und Graz im öffentlichen Verkehr unterwegs sein. Mit dieser Werbeform wird aufgrund der immensen Reichweite des öffentliche Verkehrs besonders die junge Zielgruppe sowie deren soziales Umfeld erreicht.