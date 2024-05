Startschuss für Parkbetreuung in 160 Parks der Stadt

In rund 160 Parks sowie in Schul-, Jugendsport- und Wohnhausanlagen in ganz Wien gehen wieder rund 260 qualifizierte Mitarbeiter der Wiener Parkbetreuung zu fixen Zeiten mehrmals pro Woche aktiv auf Kinder und Jugendliche zu und motivieren sie zu verschiedenen Aktivitäten.

Das Angebot richtet sich ganz nach den Interessen, Bedürfnissen und Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen. Sie können die Angebote auch aktiv mitgestalten. Die eigene Kreativität sowie Spiel, Spaß und Bewegung stehen immer im Mittelpunkt. Gefördert werden damit soziales Lernen sowie emotionale, kognitive und motorische Kompetenzen.

Ausflüge, Turniere und Kinobesuche

Zusätzlich gibt es Aktivitäten wie Ausflüge in die Naherholungsräume Wiens, bezirksübergreifende Turniere, Besuche von Bädern, Kinos und Museen. Alle Kinder ab 6 Jahren sind herzlich eingeladen bei der Wiener Parkbetreuung mitzumachen und ihre Freizeit mit Spiel, Spaß und Sport zu verbringen. In vielen Bezirken gibt es auch Angebote für Jugendliche.

Anzeige

Vermittlung an Beratungsstellen

Ein wichtiger Teil der Wiener Parkbetreuung ist auch das Angebot, mit den Kindern und Jugendlichen über alles zu reden, was sie bewegt. Die Parkbetreuer haben immer ein offenes Ohr für die kleinen und großen Sorgen ihrer Zielgruppen. Bei besonderen Problemlagen oder Anfragen vermitteln die geschulten Mitarbeiter Kontakte zu anderen Institutionen und Beratungsstellen der Stadt.

Alle werden miteinbezogen

Die Parkbetreuer sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Zusammenleben unterschiedlicher Generationen und Kulturen in den Wiener Parks so gut funktioniert. „Nicht nur Kinder und Jugendliche, auch Eltern, Begleitpersonen oder ältere Menschen werden in die Aktivitäten der Wiener Parkbetreuung miteinbezogen“, so Christina Pantucek-Eisenbacher, Leiterin des Referats Jugend der Abteilung Bildung und Jugend.

Infos in vielen Sprachen und im Stadtplan

Um das Finden des richtigen Angebots zu erleichtern, sind alle Standorte mit den Zeiten, wann Parkbetreuer anwesend sind, im Stadtplan der Stadt Wien abrufbar. Beschreibungen des Angebotes gibt es auch in unterschiedlichen Sprachen zum Download.

Mehr Infos: www.parkbetreuung.wien.gv.at