War das ein netter und ausgelassener Abend im wunderschönen Festsaal der Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus. “Ich freue mich sehr, die Gewinner begrüßen zu dürfen und bedanke mich beim Wiener Bezirksblatt für die tolle Initiative”, betonte Hausherr und Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht. “Die Veranstaltung ist immer perfekt zum Vernetzen.”

Gesunde Einrichtungen

Die Bezirks-Medial-Awards gingen an bekannte und beliebte Einrichtungen. “Zum zehnjährigen Jubiläum sind wir stolz auf unser tolles Team und die gute Zusammenarbeit mit dem Bezirk”, so das Quartett der Pflegeeinrichtung Rudolfsheim-Fünfhaus. Und der fröhliche Zahnarzt Robert Mallinger meinte: “Ich versuche immer den Patienten die Angst zu nehmen. Offenbar ist es gelungen.” Stolz zeigte sich auch Elisabeth Zwingraf vom Arbeiter-Samariter-Bund zum 25-Jahr-Jubiläum: “Wir fühlen uns geehrt.”

Award für Barrierefreiheit

Neu ist heuer der Spezial-Award für barrierefreie Betriebe, der an Ikea Westbahnhof geht. “Ein wirklich gutes Beispiel für die Barrierefreiheit”, so Rudolf Kravanja von Verband ÖZIV. Ikea-Sprecher Niklas Larsson freute sich: “Danke für die Auszeichnung. Wir sind schon seit fünf Jahren im Bezirk und können nur das Beste sagen.”

Begeisterte Sport-Damen

Richtig gute Stimmung machte Mrs.-Sporty-Chefin Renate Stöckl in Begleitung von acht weiteren Damen: “Super, dass wir wieder gewinnen konnten. Das ist eine echt schöne Auszeichnung. Für uns ist wichtig, dass sich die Frauen wohlfühlen, dass Sport und Gesundheit im Vordergrund stehen.” Nach einem Corona-Einbruch gibt es jetzt wieder rasantes Wachstum.

Im Namen der Schönheit

Wie auch bei der Rundum-Wohlfühl-Oase “dresscode”. “Jeder ist willkommen, auch die Herren. Wir bieten ein Gesamtpaket – vom Haare machen über ein Glaserl trinken bis zum Plaudern ist alles bei uns möglich.” Die boomende Firma hat 13 Mitarbeiterinnen und einen syrischen Schneider. “Natürlich sind wir in erster Linie ein Haus für die Frauen”, sagen die Chefinnen Barbara und Laura Lach-Filip.

Viele tolle Betriebe

Mit der Veigl GmbH, dem Mariahilferbräu, Elektroinstallationen Katzbeck und der Stadthalle stehen zahlreiche traditionelle Betriebe auf der Gewinnerliste der Business Awards. Günter Veigl wollte zwar noch nicht sagen, wann er übergibt, weiß aber mit Alexander die nächste Generation in den Startlöchern: “Damit bleiben wir ein Familienbetrieb, der auf Barrierefreiheit spezialisiert ist.”

Bier und Song-Contest

Auch das Mariahilferbräu kann seine starke Position seit 20 Jahren halten: “Wir bemühen uns sehr, mit einer großen Bierauswahl und viel Service den Kundenwünschen zu entsprechen”, so Boss Walter Böck. Das macht auch die Stadthalle, die mit den Song-Contest 2026 eine Riesen-Aufgabe vor sich hat: “Wir können auf mehr als 300 Veranstaltungen und eine Million Besucher im Jahr verweisen. Das muss uns erst einmal wer nachmachen”, so Leonard Roth.

Gewinner-Liste der Awards des 15. Bezirks

Bezirks Medical Awards

Pflege Rudolfsheim-Fünfhaus WIGEV

DDr. Robert Mallinger

Arbeiter-Samariter-Bund

Bezirks Award Barrierefreiheit

Ikea Westbahnhof

Bezirks Business Awards

Kleinbetriebe

1. Platz: SOAVO

2. Platz: Hawidere

3. Platz: Mrs. Sporty Schwendermarkt

Mittelbetriebe

1. Platz: dresscode.lach.filip e.U.

2. Platz: Günter Veigl GmbH

3. Platz: Mariahilferbräu

Großbetriebe

1. Platz: Elektroinstallationen Ing. Michael Katzbeck GesmbH

2. Platz: Wirtschaftsakademie Wien

3. Platz: Wiener Stadthalle

Hier die Szenen der Siegerehrung in der Bezirksvorstehung 15.