Ab 14. November 2025 verwandelt sich der barocke Garten des Oberen Belvedere in ein funkelndes Winterwunderland mit Handwerkskunst, Lichterglanz und Nostalgie. Zwischen eleganten Palaismauern, festlich beleuchteten Wegen und duftenden Punschhütten treffen sich Wiener und Besucher aus aller Welt, um gemeinsam die Adventzeit und die Vorfreude auf Weihnachten zu feiern.

Zwischen Punschhäferl und Palaisblick

Kaum ein Ort in Wien verbindet Geschichte und Weihnachtszauber so stimmungsvoll wie das Belvedere. Wo einst Prinz Eugen von Savoyen residierte, reihen sich heute liebevoll geschmückte Hütten aneinander. Kunsthandwerker präsentieren handgemachte Schätze: vom glitzernden Christbaumschmuck bis zu feinen Keramiken.

Dazwischen locken Maroni, süße Waffeln und das erste Häferl Punsch, das so schmeckt, als wäre Weihnachten selbst hineingerührt worden. Für Kinder gibt es heuer wieder das beliebte Nostalgiekarussell und die fröhliche Rentiereisenbahn. Jeden Mittwoch ist Familientag mit ermäßigten Preisen.

Kunst, Kultur und voller leiser Nostalgie

Auch wenn das musikalische Rahmenprogramm vergangener Jahre eine kleine Pause einlegt, bleibt die Atmosphäre einzigartig. Im Belvedere Museum und im Belvedere 21 warten kreative Workshops auf kleine Künstler. Familien- und Fotoworkshops für Kinder ab drei Jahren laden zum Basteln, Staunen und gemeinsamen Entdecken ein.

Die Anmeldung erfolgt über die Website des Belvedere – rechtzeitig, denn die Plätze sind heiß begehrt. Der Eintritt zum Weihnachtsdorf beim Belvedere selbst ist frei; ein Pluspunkt für spontane Besuche nach Feierabend oder gemütliche Sonntagsrunden mit Freunden.

Festlich und zauberhaft bis Jahresende

Wer den Weihnachtszauber gar nicht mehr loslassen möchte, darf sich freuen: Nach Heiligabend wird das Belvedere zum Silvesterdorf. Von 27. bis 31. Dezember wird mit Glühwein, Musik und Blick auf eines der schönsten Barockschlösser Europas weiter gefeiert.

Weihnachtsdorf beim Belvedere

Öffnungszeiten 2025 (vorläufig):

Mo–Fr, 11–21 Uhr | Sa–So. 10–21 Uhr

24.12., 11–16 Uhr | 25.–30.12., 11–20 Uhr | 31.12. 11–18 Uhr

Ein kleiner Hinweis: Hunde dürfen leider nicht mit.

Mehr Information: www.weihnachtsdorf.at