Das historische Karussell und das neue Fürstenkarussell Bistro & Café sind ein Meilenstein des Entwicklungsprojekts „Hietzinger Areal“ mit Schwerpunkt für Kinder. Die Schönbrunn Group erweitert damit das historische Gesamterlebnis rund um Schloss Schönbrunn um eine familienfreundliche Attraktion. Im denkmalgeschützten Fürstenstöckl entstand ein stilvolles Bistro mit 49 m² Innenfläche und einem 64 m² großen Gastgarten – entworfen vom renommierten Architekturbüro Wehdorn Architekten Ziviltechniker GmbH, das besonderes Augenmerk auf das historische Umfeld legte.

Das neue Bistro & Café richtet sich besonders an Familien mit Kindern aus Wien und aller Welt – als einladender Treffpunkt mitten im Grünen. Auf der Speisekarte finden sich verschiedene Pinsa Variationen, Gulaschsuppe, Chicken Wings, Chili con Carne, Spaghetti Bolognese, Bratwurst mit Pommes und viele weitere familienfreundliche Gerichte, sowie kleinere Snacks, Kaffee und Kuchen und hausgemachte Limonaden.

Historisches Karussell als Highlight

Direkt vor dem Gastgarten befindet sich das namensgebende, liebevoll restaurierte Karussell aus dem Jahr 1903. Ursprünglich Teil des Böhmischen Praters, wird es voraussichtlich ab Frühjahr/Sommer 2026 die jungen Gäste mit nostalgischem Charme begeistern. Dompfarrer Toni Faber die neue Attraktion in Schönbrunn.