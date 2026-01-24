Technik kann richtig cool sein – vor allem, wenn man sie selbst ausprobieren darf. Genau das beweisen die Wiener Netze bereits zum siebten Mal mit ihrem beliebten Familienfest im Technischen Museum Wien. Ein ganzer Tag lang dreht sich alles um Strom, Wärme und Kommunikation; spannend aufbereitet für Kinder, entspannt zu genießen für Eltern.
Das Wiener Netze Familienfest im Technischen Museum ist ein spannendes Abenteuer für die gesamte Familie. © Wiener Netze/Manfred Tucherl
Energie zum Staunen und Mitmachen
Was steckt eigentlich hinter der Steckdose? Und wie kommt Wärme in die Wohnung? Antworten gibt’s beim Wiener Netze Familienfest nicht aus dem Schulbuch, sondern mitten im Geschehen. Kinder zwischen vier und zwölf Jahren tauchen spielerisch in die Welt von Strom, Gas, Fernwärme und Telekommunikation ein. Besonders spektakulär sind die Hochspannungsvorführungen, bei denen es ordentlich funkt – ganz ungefährlich, aber garantiert beeindruckend. Wer noch tiefer eintauchen will, begibt sich bei Führungen auf eine Reise „von der Muskelkraft zum Kraftwerk“.
Beim Wiener Netze Familienfest erfährt man alles rund um die Energieaufbereitung. © Technisches Museum Wien/Nina Tschavoll
Shows, Beats und jede Menge Action
Auch abseits der Experimente ist jede Menge los. Mona Netz bittet zur „Big Challenge“ und zeigt mit viel Witz und Aha-Effekt, wie spannend Energie sein kann. Die Kids-Popband „Young Republic“ sorgt für Ohrwürmer und gute Laune, während die Kleinsten im Puppentheater von Mona ganz groß rauskommen. Hier wird getanzt, gelacht und experimentiert – Langeweile hat Hausverbot.
Experimentieren und staunen bei den Mitmachstationen. © Technisches Museum Wien/Nina Tschavoll
Gratis die Technik-Zukunft entdecken
Der Eintritt ist mit Einladung kostenlos; einfach digital oder ausgedruckt an der Kassa vorzeigen und losstarten. Von 10 bis 17 Uhr gehört das Technische Museum den Familien. Neben Spiel und Spaß bietet das Fest auch einen Blick in die Zukunft. Lehrlinge der Wiener Netze zeigen beim Stationenspiel, wie spannend technische Berufe sein können. Eine Einladung also nicht nur zu einem gelungenen Familienausflug, sondern vielleicht auch zum ersten Traumjob von morgen.
Basteln, Ausprobieren und spielerisch Wissen aneignen – beim Wiener Netze Familienfest. © Wiener Netze/Martin Hörmandinger
Ein buntes Programm ist garantiert
- Hochspannungsvorführungen (ab 7 Jahren)
11, 12, 13, 14.30 und 15 Uhr
Karten nach Verfügbarkeit beim Infopult in der Eingangshalle erhältlich.
- Monas „Big Challenge“ Show
& Kids-Popband „Young Republic“ (ab 4 Jahren)
11.30, 13.30 und 15.30 Uhr
Karten nach Verfügbarkeit beim Infopult in der Eingangshalle erhältlich.
- Monas Puppentheater (ab 3 Jahren)
10.30 und 14.30 Uhr
- Spannendes Stationenspiel mit Mona Netz und der Lehrlingscrew der Wiener Netze
10–17 Uhr
- Experimente mit WOW-Effekt
10–17 Uhr
- Wiener Netze Game Zone für Kids & Teens
10–17 Uhr
- Fotospaß – für alle was!
10–17 Uhr