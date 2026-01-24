Energie zum Staunen und Mitmachen

Was steckt eigentlich hinter der Steckdose? Und wie kommt Wärme in die Wohnung? Antworten gibt’s beim Wiener Netze Familienfest nicht aus dem Schulbuch, sondern mitten im Geschehen. Kinder zwischen vier und zwölf Jahren tauchen spielerisch in die Welt von Strom, Gas, Fernwärme und Telekommunikation ein. Besonders spektakulär sind die Hochspannungsvorführungen, bei denen es ordentlich funkt – ganz ungefährlich, aber garantiert beeindruckend. Wer noch tiefer eintauchen will, begibt sich bei Führungen auf eine Reise „von der Muskelkraft zum Kraftwerk“.

Shows, Beats und jede Menge Action

Auch abseits der Experimente ist jede Menge los. Mona Netz bittet zur „Big Challenge“ und zeigt mit viel Witz und Aha-Effekt, wie spannend Energie sein kann. Die Kids-Popband „Young Republic“ sorgt für Ohrwürmer und gute Laune, während die Kleinsten im Puppentheater von Mona ganz groß rauskommen. Hier wird getanzt, gelacht und experimentiert – Langeweile hat Hausverbot.

Gratis die Technik-Zukunft entdecken

Der Eintritt ist mit Einladung kostenlos; einfach digital oder ausgedruckt an der Kassa vorzeigen und losstarten. Von 10 bis 17 Uhr gehört das Technische Museum den Familien. Neben Spiel und Spaß bietet das Fest auch einen Blick in die Zukunft. Lehrlinge der Wiener Netze zeigen beim Stationenspiel, wie spannend technische Berufe sein können. Eine Einladung also nicht nur zu einem gelungenen Familienausflug, sondern vielleicht auch zum ersten Traumjob von morgen.