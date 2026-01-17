Der Fasching hat in Simmering Fixtermin und der ist heuer am Valentinstag. Statt Rosen gibt’s Krapfen, statt Kerzenschein Konfetti und statt leiser Töne jede Menge Musik. Der Große Wiener Faschingsumzug macht den 11. Bezirk wieder zur fröhlichsten Bühne der Stadt und lädt alle Simmeringer und Gäste aus anderen Bezirken zum Mitfeiern ein.

Simmering zeigt Maske: Der große Faschingsumzug

Punkt 14 Uhr geht’s los: Bei der U3-Endstation Simmering setzt sich der Faschingsumzug in Bewegung und zieht entlang der Simmeringer Hauptstraße Richtung Enkplatz. Wägen, Musikgruppen, Vereine und fantasievoll verkleidete Teilnehmer sorgen für ordentlich Stimmung. Vom klassischen Clown bis zur originellen Eigenkreation ist alles dabei, Hauptsache bunt und mit einer großen Portion guter Laune.

Gegen 15 Uhr erreichen die Wägen den Enkplatz, wo sich das närrische Treiben nahtlos fortsetzt. Hier trifft man Nachbarn, Freunde und Bekannte, Fasching ist in Simmering eben ein echtes Grätzlfest. Zuschauen, Mitgehen oder einfach mittendrin sein: Erlaubt ist, was Spaß macht.

Krapfen, Karussell und Musik: Party am Enkplatz

Ab 15.30 Uhr wird der Enkplatz endgültig zur Faschingshochburg. Für die kleinen Gäste dreht sich das Kinderkarussell vom Funpark Riedl, für die Großen spielt Musiker Johann Rosenhammer im Festzelt auf. Und weil Fasching ohne Krapfen kein Fasching ist, werden diese natürlich auch verteilt – flaumig, süß und gratis. Da verteilt auch Bezirksvorsteher Thomas Steinhart persönlich die Köstlichkeit für Naschkatzen, natürlich wieder in einem originellen Kostüm.

Der Bezirks-Chef wird auch einen weiteren Höhepunkt des närrischen Nachmittags mittragen: die Prämierung der Faschingsteilnehmer auf den bunten Umzugswägen.gegen 16.30 Uhr. Kreative Kostüme, viel Applaus und beste Stimmung sind garantiert. Musikalische Auftritte sorgen für einen schwungvollen Ausklang. Hier lacht jeder, tanzt jeder und feiert fröhlich mit – nicht verpassen!

Großer Wiener Faschingsumzug in Simmering

14. Februar 2026, ab 14 Uhr

Ablauf & Programm im Überblick:

14 Uhr : Start des Umzugs bei der U3-Endstation Simmering,

ca. 15 Uhr: Eintreffen der Wägen am Enkplatz

15.30 Uhr: Faschingstreiben für Groß und Klein am Enkplatz

ca. 16.30 Uhr: Prämierung, Auftritte der Musikgruppen