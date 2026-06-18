Bunbury eröffnet den Theatersommer Mödling

Mit der pointierten Komödie „BUNBURY – Ernst sein ist alles“ von Oscar Wilde eröffnet das Sommertheater Mödling am 3. Juli 2026 seine bereits 18. Spielsaison.

Das Publikum darf sich auf einen Theaterabend voller Wortwitz, Charme und überraschender Wendungen freuen.

Wenn Ernsthaftigkeit zur Farce wird

Oscar Wildes berühmte Komödie zählt zu den beliebtesten Werken des irischen Schriftstellers. Mit scharfem Humor und feiner Gesellschaftskritik erzählt er von Verwechslungen, erfundenen Identitäten und den Tücken gesellschaftlicher Konventionen. Dabei zeigt Wilde auf amüsante Weise, wie schnell der Schein wichtiger wird als das Sein – und wie leicht vermeintliche Ernsthaftigkeit in herrlich komische Situationen führen kann.

Theatergenuss unter freiem Himmel

Für ein besonderes Erlebnis sorgt auch heuer wieder die bewährte Infrastruktur des Sommertheaters. Die verschwenkten Zuschauertribünen ermöglichen beste Sicht auf die Bühne, während eine moderne Mikrofonanlage für glasklaren Klang bis in die letzten Reihen sorgt.

Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, steht mit der Europahalle ein Ausweichquartier zur Verfügung, sodass die Vorstellungen auch bei Regen stattfinden können.

Zusatzvorstellungen wegen großer Nachfrage

Die Nachfrage nach Karten ist bereits jetzt groß. Deshalb wurden zwei zusätzliche Vorstellungen angesetzt: am 29. Juli sowie am 2. August 2026.

Tickets sind gebührenfrei über die Website des Sommertheaters Mödling erhältlich: Theater Mödling.

Karten für die Premiere gewinnen

Wir verlosen 5 x 2 Karten für die Premiere am Samstag, dem 4. Juli 2026, um 19.30 Uhr!

Wer sich die Chance auf einen unterhaltsamen Sommerabend mit Oscar Wildes Kultkomödie sichern möchte, sollte am Gewinnspiel teilnehmen.