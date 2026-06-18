Warmwasser-Sperre: Wer nicht kalt duschen will, muss zu Rapid!

Wien. Auf rund 140 Häuser an der Fernwärmeleitung Flötzersteig kommt Ende des Monats eine logistische Herausforderung zu: In der Zeit vom 25. bis zum 29. Juni wird in den betroffenen Gebäuden das Warmwasser komplett abgestellt. Grund dafür sind dringend notwendige, zwingende Wartungs- und Ausbauarbeiten von Wien Energie und den Wiener Netzen. Da eine solche Unterbrechung der Versorgung eine erhebliche Belastung für die Anrainer darstellt, wurde ein umfangreiches Paket an Ersatz-Duschmöglichkeiten auf die Beine gestellt.

Duschen im Stadion und im Container

Wer in den fünf Tagen nicht kalt duschen möchte, dem stehen mehrere Optionen offen. Wien Energie stellt mobile Duschcontainer an vier zentralen Standorten bereit:

Bei der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig

Beim Matznerpark

Beim Gustav-Klimt-Park

Im Bereich der Zwinzgasse

Zusätzlich öffnen mehrere namhafte Wiener Sportstätten ihre Kabinen für die betroffenen Bürger. Duschmöglichkeiten gibt es beim SK Rapid (im Allianz Stadion), beim SK Slovan HAC, beim FV Austria XIII sowie beim SC Red Star Penzing. Darüber hinaus werden Wertkarten für die Wiener Bäder ausgegeben.

Auch an Personen mit Mobilitätseinschränkungen wurde gedacht: Für Menschen mit Behinderungen sowie ältere Menschen mit erhöhthem Pflegebedürfnis organisiert Wien Energie den Zugang zu barrierefreien Duschen und stellt einen eigenen Fahrtendienst bereit.

Arbeiten an geschichtsträchtiger Leitung sind alternativlos

Die Großbaustelle ist laut den Verantwortlichen unumgänglich, um die Fernwärmeversorgung langfristig aufrechtzuerhalten und zukunftssicher auszubauen. Die betroffene Flötzersteig-Leitung transportiert die Wärme von Österreichs ältester Müllverbrennungsanlage zu den Haushalten und ist bereits seit 1963 in Betrieb. Aufgrund des Alters und der Beschaffenheit des Netzes müssen nun Arbeiten auf einer Länge von mehr als drei Kilometern durchgeführt werden.

Gleichzeitig wird die Infrastruktur erweitert: Auf dem Gelände der Klinik Ottakring entstehen eine neue Gebietsumformer- und Pumpstation, neue Leitungen werden an das Netz angebunden und bestehende Schachtbauwerke vergrößert. „Uns ist bewusst, dass die Versorgungsunterbrechung für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner eine Belastung darstellt. Leider sind die Arbeiten zwingend notwendig“, bittet Wien-Energie-Geschäftsführer Sascha Zabransky um Verständnis.

Wichtig für Patienten und Angehörige: Die Klinik Ottakring sowie das Hanusch-Krankenhaus sind von der Sperre nicht betroffen und werden auch während der gesamten Bauphase durchgehend mit Wärme versorgt.

Warum die Sperre exakt im Juni stattfindet

Dass die Einschränkungen in den Juni fallen, hat einen technischen Grund. Die Maßnahmen können ausschließlich während des sogenannten Generalstillstands der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig stattfinden. Die Wiener Müllverbrennungsanlagen laufen das ganze Jahr über durchgehend und müssen einmal jährlich in die Revision. Diese gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung wird bewusst in die Sommermonate gelegt, da der allgemeine Bedarf an Fernwärme in der Bevölkerung zu dieser Jahreszeit am niedrigsten ist.