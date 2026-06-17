Zwei Tage Sommerfest im Kaufpark Vösendorf

Der Kaufpark Vösendorf lädt gemeinsam mit BILLA PLUS am 26. und 27. Juni zum großen Sommerfest ein. Neben einem bunten Familienprogramm gibt es gleich mehrere Gründe zum Feiern: Der Standort wurde umfassend modernisiert und blickt zudem auf 55 Jahre Geschichte zurück.

Den offiziellen Startschuss für das zweitägige Fest gibt Bürgermeisterin Gabriele Scharrer mit dem traditionellen Fassbieranstich am Freitag, 26. Juni, um 14 Uhr. Danach erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Unterhaltung für Groß und Klein

Während sich die jüngsten Gäste auf Kinderschminken und einen Luftballonkünstler freuen dürfen, warten auf die Erwachsenen attraktive Aktionen in den Shops des Kaufparks. Kulinarisch sorgt die neue BILLA Marktküche für Genussmomente: Zu jedem Essen gibt es ein Freigetränk, solange der Vorrat reicht.

Investitionen in die Zukunft

Das Sommerfest bietet auch die Gelegenheit, die jüngsten Neuerungen im Kaufpark kennenzulernen. Der BILLA PLUS wurde modernisiert und die neue BILLA Marktküche erweitert das gastronomische Angebot am Standort. Darüber hinaus wurde der Parkplatz auf der Rückseite neugestaltet.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Nachhaltigkeit: Mit der Umstellung auf eine moderne Pelletsheizung setzt der Kaufpark auf eine umweltfreundlichere Energieversorgung. Weitere Verbesserungen und Projekte befinden sich bereits in Planung.

55 Jahre Nahversorgung

Neben den aktuellen Investitionen feiert der Kaufpark Vösendorf heuer ein besonderes Jubiläum. Seit 55 Jahren ist der Standort ein wichtiger Nahversorger für die Region. Vom ehemaligen Konsummarkt entwickelte sich der Kaufpark zu einem modernen Einkaufszentrum, das heute zahlreiche Angebote unter einem Dach vereint.

Mit dem Sommerfest möchte sich das Team bei seinen Kundinnen und Kunden bedanken und gemeinsam in entspannter Atmosphäre feiern, shoppen und genießen.

Weitere Informationen unter kaufparkvoesendorf.at.

Sommerfest im Kaufpark Vösendorf

Freitag, 26. Juni 2026, und Samstag, 27. Juni 2026

Schönbrunner Allee 18, 2331 Vösendorf

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 7.15 bis 19.30 Uhr

Samstag: 7.15 bis 18 Uhr Anreise

PKW: A2, A21, B17, B31, B13A

500 kostenlose Parkplätze

Öffentlich: Postbus und Badner Lokalbahn

Ballonfiguren von Luftballon Aichinger