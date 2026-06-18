Flucht-Drama: Illegaler verletzt Polizisten schwer!

Wien-Ottakring. Es war eine Routine-Amtshandlung der Wiener Polizei, die plötzlich völlig aus dem Ruder lief. Im Zuge der bereits laufenden Überprüfung stießen die Beamten auf eine brisante Information: Gegen einen 28-jährigen Mann bestand eine aufrechte Ausreiseverpflichtung – er hielt sich also illegal im Land auf.

Als dem Mann klar wurde, dass ihm die Abschiebung droht, ergriff er die Flucht. Hals über Kopf rannte er in Richtung Ottakringer Straße davon. Am Tor zum Huberpark kam es zu den ersten dramatischen Szenen: Der 28-jährige türkische Staatsbürger schlug das Tor mit voller Wucht hinter sich zu, um seine Verfolger abzuschütteln, und setzte seinen Sprint panisch in Richtung Steinergasse fort.

Doch die Beamten ließen nicht locker. Im Bereich der Geblergasse gelang es einem Polizisten schließlich, die Fluchtroute des Mannes zu antizipieren. Er schnitt dem Flüchtigen geistesgegenwärtig den Weg ab und stellte ihn.

Anstatt sich zu ergeben, eskalierte die Situation völlig. Der 28-Jährige leistete bei der anschließenden Festnahme erheblichen, brutalen Widerstand. Er trat und schlug mehrfach wild um sich, um sich aus den Griffen der Einsatzkräfte zu befreien. Nur unter der Anwendung von massiver Körperkraft gelang es den Polizisten schließlich, den tobenden Mann zu überwältigen und ihm die Handschellen anzulegen.

Der rabiate Widerstand forderte allerdings Opfer: Bei dem heftigen Handgemenge wurden zwei Polizeibeamte so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst sofort abbrechen mussten und nicht mehr fortsetzen konnten. Der festgenommene 28-Jährige befindet sich im Gewahrsam der Polizei und muss sich nun neben der illegalen Ausreiseverpflichtung auch wegen schwerer Delikte gegen die Exekutive verantworten.