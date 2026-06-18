Kinder, in den Ferien ist in Favoriten ganz schön was los!

Kaum ist die Schule zu Ende, beginnt das Ferienspiel. Heuer warten auf die kleinen Favoritner wieder jede Menge spannende und kostenlose Angebote.

Es ist soweit: Die schönste Zeit des Jahres für die Schulkinder steht kurz bevor. Die Ferien und damit das Favoritner Ferienspiel, das bis Mitte September läuft. Auch heuer wartet dabei ein kostenloses Programm, das keine Langeweile aufkommen lässt.

„Ich wünsche allen Kindern einen unbeschwerten Sommer mit ausgiebigem Freizeit-Programm in Favoriten!“, lädt BV Marcus Franz alle Favoritner von 6 bis 12 Jahren ein, unter den Gratis-Angeboten zu wählen.

Tolle Angebote

2026 zeigt sich das Angebot besonders vielseitig. Das Bewegungsangebot reicht von Volleyball über Tischtennis bis zu einem Bewegungs Grand-Prix. Natürlich darf Wasserspaß mit einem Besuch in der Terme Wien auch nicht fehlen. Aber es geht auch sehr kreativ zu. Mit Mal- und Graffiti-Workshops, dem Gestalten einer Nachrichtensendung oder mit der Produktion eines eigenen Trickflms. Spannend auch die Besuche beim Bundesheer, der Feuerwehr oder der Rettung.

Sollte das Wetter einmal regnerisch sein, kann man als Alternative in einem der tollen Favoritner Jugendtreffs vorbeischauen. Neben diesen Angeboten bietet Favoriten zahlreiche Parkanlagen mit vielen Möglichkeiten – etwa den Motorikpark im Sonnwendviertel. Und Badespaß in den öffentlichen Bädern wie dem Wasserspielplatz

Wasserturm oder dem Kinderbad in der Gudrunstraße.

Das ist natürlich nur ein kleiner Auszug, den übersichtlichen Folder mit dem kompletten Programm gibt es in der Bezirksvorstehung (Keplerplatz 5, 1100 Wien) oder zum Download unter www.wien.gv.at/veranstaltungen/ferienspiel-favoriten