Buntes Osterprogramm der Wien Holding

Damit sich Langeweile in den Osterferien nicht breit macht, gibt es auch heuer in den Unternehmen der Wien Holding ein breites und vor allem buntes Programm zusammengestellt.

Ein Brunch auf Hoher See oder eine spaßige Ostereier-Suche in den Therme Wien – hier ist für alle etwas dabei.

Ostermontag auf der schönen, blauen Donau

Am Ostermontag (10. April) lockt die Kombüse der MS Admiral Tegetthoff mit einem schmackhaften Ostermontagsbrunch. Die Tour führt von der Station Reichsbrücke am Handelskai bis zur Schleuse Greifenstein. Der Pianist Nikos Pogonatos sorgt am Piano für die musikalische Untermalung. Mehr Infos: www.ddsg-blue-danube.at

Thermengewinn

Drei Eier sind in der Therme Wien bis zum Ostermontag versteckt. Und für die Finderinnen und Finder heißt es: Ein Gewinn für jedes gefundene Ei! Die Therme Wien verlost für jedes bunte Osterei Tageskarten, Relax! Tagesurlaube, klassische Massagen und 3-Stunden Thermeneintritte. Während die Kinder auf Eiersuche sind können sich Erwachsene eine Thermenmassage gönnen. Die Massage „Der süße Duft von Ostern“ ist eine klassische Massage mit Mandel-Schokolade-Öl. Mehr Infos: www.thermewien.at

Ermäßigungen

Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Die Wien Ticket Osteraktion, bei der bis zu 40 Prozent Ermäßigungen auf Musicals, Konzerte, Kabaretts und Co ergattert werden können läuft noch bis zum 10. April. Mehr Infos: www.wien-ticket.at

Auch die Wiener Stadthalle bietet in den Osterferien auf alle Vollpreis-Tickets der Kategorien A-E 20 Prozent Ermäßigung auf die neue Holiday on Ice Show „A NEW DAY“. Die Show erzählt den den Zauber des Neuanfangs und feiert das Leben und ist ab 17.01.2024 zu sehen. Mehr Infos: www.stadthalle.com