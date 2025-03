Buntes Treiben am Ostermarkt im Schloss Hof ab 15. März

Vom 15.3. bis 21.4.2025 findet an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie am Karfreitag und Ostermontag der Ostermarkt auf Schloss Hof statt. Auf große und kleine Besucher warten traditionelles Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und ein abwechslungsreiches Familienprogramm.

Am 15.3. öffnet der zauberhafte Ostermarkt auf Schloss Hof (Schloss Niederweiden, 2292 Niederweiden 1) seine Tore. Bis zum 21.4. bietet der Markt an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen, sowie an Karfreitag und Ostermontag von 10 bis 18 Uhr Unterhaltung für die ganze Familie.

In den frühlingshaft dekorierten Hütten präsentieren zahlreiche Aussteller hochwertiges österliches Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Verschiedene Musikgruppen (an allen Markttagen um 14 Uhr und 16 Uhr) sorgen für Stimmung. Auf die kleinen Gäste wartet von 11 bis 17 Uhr die Osterhasenwerkstatt. Aus den unterschiedlichsten Bastelmaterialien können kunterbunte Geschenke für das Osternest und Osterdeko gezaubert werden.

Von 13 bis 15 Uhr hoppelt der Osterhase über das Schlossareal und verteilt kleine Überraschungen. Ponyreiten steht von 14 bis 16 Uhr auf dem Programm, bei Schlechtwetter ist Ponypflege im Stall angesagt. Kasperl & Co. begeistern am 21.4. um 11 und 15 Uhr und Zauberer Flo am 20.4. um 11 und um 15 Uhr (Online- Tickets erforderlich!).

Vom 15.3. bis 21.4. lädt Schloss Hof zur Suche nach dem goldenen Ei in den Barockgarten – Osterüberraschung inklusive.

Alle weiteren Infos unter www.schlosshof.at