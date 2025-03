Lesung bei Thalia: Erika Pluhar und die späte Liebe

Am 14. März um 18.30 Uhr präsentiert Erika Pluhar ihren neuen Roman „Spät aber doch“ in der Thalia-Filiale Wien Mitte – eine berührende Liebesgeschichte in späten Jahren.

Der Roman erzählt die Geschichte von Luisa und Heinrich, die sich nach über 60 Jahren zufällig wiederbegegnen und ihre einstige Jugendliebe neu entfachen. In ihren Gesprächen reflektieren sie über ihre kurze Beziehung in der Jugend und die Jahrzehnte ihrer getrennten Leben. Diese Begegnungen führen zu einer erneuten Annäherung und werfen die Frage auf, ob sich eine neue Liebe entwickelt.

Zeitlose Gefühle

Erika Pluhar, geboren 1939 in Wien, war bis 1999 Schauspielerin am Burgtheater und ist seitdem als Schriftstellerin, Sängerin und Filmemacherin tätig. In „Spät aber doch“ greift sie das Thema Liebe im hohen Alter auf und zeigt, dass Gefühle und Sehnsüchte zeitlos sind. Der Roman enthält autobiografische Elemente. Mit ihrer einfühlsamen Erzählweise lädt Erika Pluhar ein, sich mit den Herausforderungen und Schönheiten einer späten Liebe aus­einanderzusetzen.

Lesung & Signierstunde

Die Buch­präsentation findet in der Thalia-Filiale Wien Mitte statt. Der Eintritt ist frei, rechtzeitiges Erscheinen wird empfohlen. Im Anschluss an die ­Lesung steht die Künstlerin für Fragen und Signaturen zur ­Verfügung.

Erika Pluhar liest aus „Spät aber doch“

14. März, 18.30 Uhr

Thalia Wien Mitte

Landstraßer Hauptstraße 2b, 1030 Wien

www.thalia.at