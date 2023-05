Charity-Lauf: An einem Tag einmal um die ganze Welt

Jubiläum: Am 3. Juni 2023 findet die traditionelle Wohltätigkeitsveranstaltung „Around the World in a Day“ der Wiener Hilton Hotels bereits zum zehnten Mal im Hilton Vienna Waterfront statt.

Mit der Initiative „Around the World in a Day“ hat sich Hilton zum Ziel gesetzt, an einem Tag symbolisch den Erdumfang von 40.075,16 Kilometern durch Sport- und Laufveranstaltungen für die ganze Familie zu umrunden. Ob laufend, walkend, skatend, Fahrrad oder Rollstuhl fahrend, unterstützen die Teilnehmer wohltätige Projekte in den jeweiligen Regionen. In Österreich werden heuer wieder „Das Hunger Projekt“ und der „Sterntalerhof“ mit Spenden bedacht. Mit beiden Institutionen sind die österreichischen Hilton Hotels seit vielen Jahren verbunden und unterstützen sie regelmäßig mit außergewöhnlichen Veranstaltungen und Initiativen.

Jedem seine Strecke

Die großen und kleinen Sportler haben am 3. Juni 2023 die Wahl zwischen mehreren Streckenführungen: 7,8 oder 13,5 Kilometer über die Donauinsel oder einer zwei Kilometer langen Familienrunde am Donauufer. Im Ziel erwarten die Teilnehmer Barbecue- und Getränkestände, ein buntes Unterhaltungsprogramm inklusive Hüpfburg für die kleinen Teilnehmer und eine Tombola mit attraktiven Preisen inklusive einem Flug nach Asien mit EVA AIR. Auch Firmen sind eingeladen, sich in Teams am Charity-Lauf zu beteiligen und gemeinsam Teamspirit und Sportsgeist unter Beweis zu stellen.

Jetzt anmelden

Die reguläre Startgebühr beträgt 30 Euro und inkludiert die Teilnahme am Lauf, ein T-Shirt sowie alkoholfreie Getränke und Snacks auf der Strecke. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an vienna.awd@hilton.com möglich. Kinder unter 14 Jahren zahlen zehn Euro. Der gesamte Erlös der Veranstaltung wird an das „Hunger-Projekt“ und den „Sterntalerhof“ gespendet.

Weitere Informationen finden sich in der Online-Broschüre.