Ein Zaun stört die schöne Aussicht einer Leserin

Seit Wochen steht die Wiener-Bezirksblatt-Leserin Johanna K. in schriftlicher Verbindung mit der Friedhofsverwaltung und der Döblinger Bezirksvorstehung.

Das Problem der Dame: die neue Zaunanlage entlang des Rosenweges oberhalb des Grinzinger Friedhofs (19. Bezirk). Leider haben die Eingaben bisher nicht gefruchtet. Durch eine geringfügige Änderung könnte der Sichtschutz so verändert werden, dass die dahinter­liegenden Urnengräber geschützt bleiben und dennoch die Aussicht auf die Stadt wiederhergestellt wird. So wie es auch beim alten Holzzaun möglich war – und genau das wünscht sich Johanna K. und hat sich an das Wiener Bezirksblatt gewandt.

Wir haben ihr Anliegen weitergegeben und hoffen auf eine positive Antwort.