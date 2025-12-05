Der Verein „Friends of Education Africa in Vienna“ setzt seine jährliche Spendenaktion fort. Beim traditionellen Charity-Punsch sammelt die Initiative Mittel für Bildungsinitiativen, die Kindern und Jugendlichen in Südafrika bessere Zukunftschancen ermöglichen sollen. Education Africa zählt seit Jahrzehnten zu den international bekannten Organisationen, die Armut durch Bildung bekämpfen.

Charity-Punsch: Aktion mit sozialem Fokus

Der Charity-Punsch hat sich im Bezirk bereits als kleine, lokal verankerte Unterstützungsaktion etabliert. Am 6. Dezember 2025 wird erneut für jene Projekte vor dem Stellas 3 gesammelt, die Education Africa seit Jahrzehnten in Südafrika vorantreibt. Bei Punsch (alkoholisch oder alkoholfrei), argentinischer Bohnensuppe und hausgemachten Kokosbusserln können Besucher einen gemütlichen Adventnachmittag genießen – und dabei wichtige Bildungsprojekte unterstützen.

Der Verein wurde 1992 gegründet und verfolgt das Ziel, benachteiligten Kindern Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung zu verschaffen. Die Initiativen reichen von schulischer Grundausbildung über praxisorientierte Lernangebote bis hin zu Programmen, die junge Menschen gezielt auf wirtschaftliche Teilhabe vorbereiten.

Bildungsarbeit: Wo die Spenden ankommen

Die Organisation ist vor allem in Townships rund um Johannesburg tätig. Zu den geförderten Projekten zählen unter anderem das Masimbambane College, verschiedene Marimba-Hubs sowie das Early-Childhood-Development-Programm (ECD). Letzteres spielt eine besonders zentrale Rolle: Es qualifiziert angehende Kindergartenpädagogen und Betreuungspersonen und schafft damit eine Grundlage für stabile frühkindliche Bildung. Die Programme sollen Kindern ermöglichen, sich später als selbstbestimmte Bürger in Wirtschaft und Gesellschaft einzubringen. Die österreichische Zweigstelle unterstützt diese Arbeit durch Spendenaktionen und Freiwilligeninitiativen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren Weitere Informationen

Lokale Initiative mit internationaler Wirkung

Der Charity-Punsch zeigt, wie lokale Veranstaltungen globale Projekte stärken können. Auch sammelt Education Africa Wien Spenden, die ohne Umwege in die Bildungsarbeit vor Ort fließen. Die Aktion versteht sich als gesellschaftliches Statement: Bildung gilt als entscheidender Faktor, um Armut langfristig zu bekämpfen und jungen Menschen Perspektiven zu bieten. Ob durch zertifizierte Ausbildungen wie das ECD-Programm oder durch gezielte Förderung an Schulen – Education Africa Wien möchte den Ärmsten der Armen langfristig neue Chancen eröffnen.

Charity-Punsch von Education Africa Wien

6. Dezember 2025, 11-18 Uhr

Vor dem Stellas 3, Landstraßer Hauptstraße 44

Köstlicher Punsch, Bohnensuppe und feine Kokosbusserln warten auf Unterstützer!

educationafrica.wien

Foto: Freepik.com