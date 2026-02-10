China fasziniert seit jeher mit seiner Vielfalt aus Tradition und Moderne, pulsierenden Metropolen und ursprünglichen Landschaften. Wer das Reich der Mitte ohne Stress und mit höchstem Komfort für sich entdecken möchte, findet in der österreichweit exklusiv von SeniorenReisen angebotenen Rundreise nach Chengdu und Guizhou ein besonderes Erlebnis. Kultur, Kulinarik und Natur werden mit einem Rundum-sorglos-Paket kombiniert, das gerade anspruchsvolle Reisende begeistert.

Chengdu: Pandas, Geschichte und UNESCO-Gastronomie

Die Reise beginnt in Chengdu, der pulsierenden Hauptstadt der Provinz Sichuan. Hier trifft über 2.300 Jahre Geschichte auf modernes Stadtleben – eine vibrierende Mischung, die Besucher sofort in ihren Bann zieht. Ein emotionaler Höhepunkt ist der Besuch der berühmten Panda-Aufzuchtstation, wo die sanften Riesen aus nächster Nähe beobachtet werden können.

Chengdu gilt zudem als kulinarische Hochburg Chinas. Die würzige Sichuan-Küche begeistert mit ausgeprägten Aromen und Vielfalt; ein Grund, warum die Stadt als UNESCO-„City of Gastronomy“ ausgezeichnet wurde. Beim Besuch des Markts und des Küchenmuseums wird man in genussvolle Geheimnisse eingeweiht.

Charmante historische Gassen wie Jinli und Kuan Zhai Alley laden zum Flanieren und Entdecken ein, während eine Fahrt zum „Großen Buddha“ von Leshan – der weltgrößten Buddha-Statue aus Stein – und eine traditionelle Sichuan-Oper tief in die Kultur Chinas eintauchen lassen.

Guizhou: Ursprüngliches China wie vor tausenden Jahren

Mit dem modernen Hochgeschwindigkeitszug geht es weiter nach Guizhou, eine der ursprünglichsten Regionen des Reichs der Mitte. Hier scheint die Zeit still zu stehen: Reisterrassen, Flusstäler und grüne Berge prägen die atemberaubende Landschaft.

Verträumt wirkende Orte wie Zhaoxing und Zhenyuan erzählen von jahrtausendealten Traditionen. Die Begegnung mit ethnischen Minderheiten und die Magie historischer Altstädte machen Guizhou zu einem Geheimtipp für alle, die ein authentisches China abseits der großen Touristenströme erleben möchten.

Sorglos reisen mit dem Service-Plus von SeniorenReisen

SeniorenReisen steht für entspanntes Reisen, das nicht nur Junggebliebene zu schätzen wissen. Einzigartige Services wie eine deutschsprachige Reiseleitung, medizinische Begleitung und persönliche Betreuung durch ein erfahrenes Team sorgen dafür, dass Reiselustige sicher, komfortabel und sorgenfrei neue Traumziele entdecken können.

Flüge ab Wien, hochwertige Hotels, Fahrten im Hochgeschwindigkeitszug und in modernen Reisebussen sind in dieser exklusiv von SeniorenReisen angebotenen Rundreise ebenso inkludiert wie zahlreiche Ausflüge und kulinarische Höhepunkte. Eine Reise, die Entdeckerlust mit Sicherheit, Komfort und unvergesslichen Eindrücken verbindet – und China zu einer Traumdestination für Genießerinnen und Genießer macht.

Reisetermine: 6.10.-15.10.2026 I 11.10. -20.10.2026

Leistungen (Auszug):

Flüge Wien – Chengdu – Wien

4 Nächtigungen in Chengdu

Je 1 Nächtigung in Zhaoxing Dong, in Zhenyuan und in Guiyang

Fahrten im Hochgeschwindigkeitszug Chengdu – Congjian und Guiyang – Chengdu

Bustransfers in modernen Reisebussen

Deutschsprachige Reiseführer

Medizinisches Personal von SeniorenReisen mit dabei

Höhepunkte: Panda-Aufzuchtstation, Besuch der Sichuan-Oper, Bootsfahrt in Zhenyuan, Hotpot-Dinner in Chengdu …

Preis all inclusive: € 2.399,– p.P. im DZ I EZZ: € 349,–, I Mitglieder des Pensionistenverbandes Österreichs: € 2.299,– p. P. im DZ



Buchung & Information: SeniorenReisen I Gentzgasse 129, 1180 Wien I Tel.: 01/313 72 0 (Mo.-Do., 9-13 Uhr) I seniorenreisen.cc