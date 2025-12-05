Organisiert wird das Event von der Donaustädter Kampfsportlegende Henry Bannert (FOX Gym) und Thaiboxer Lou-Jasper Tolentino (Limitless Muaythai). Der Reinerlös kommt Menschen mit Handicap aus Breitenfurt zugute.

Newcomer im Ring und Länderkampf Finnland gegen Österreich

Acht Newcomer-Kämpfe bilden den Auftakt des Abends – ein echtes Sprungbrett für Talente, wie die Veranstalter betonen. Danach wird es international: Vier Muay-Thai-Athleten aus Finnland treten gegen vier starke österreichische Kämpfer an. Der Amateur-Länderkampf verspricht harte, aber faire Action, ganz im Sinne des Sports.

Frauenpower als Höhepunkt

Für das sportliche Highlight sorgen die Damen: Lokalmatadorin Tamara Tiefbrunner steigt gegen die slowakische Staatsmeisterin Lucia Plakech in den Ring. Tiefbrunner, die erst vor zwei Jahren mit dem Thaiboxen begonnen hat, feierte bereits in ihrem zweiten Kampf einen Sieg gegen Staatsmeisterin Barbara Lugato. Nun möchte sie sich mit einem starken Auftritt in Breitenfurt für die WBC World Championship in Bangkok empfehlen.

Debüt eines 57-Jährigen und Nachwuchs am Start

Auch der älteste Starter des Abends sorgt für Gesprächsstoff: Der 57-jährige Steffan Schütter gibt sein Ringdebüt. Zudem zeigt der Nachwuchs des FOX Gym und Limitless Muaythai sein Können. Für Henry Bannert steht dabei der soziale Gedanke im Vordergrund:

„Unser Ziel ist es, Talente – unabhängig von Alter, Herkunft oder Geschlecht – zu fördern und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Daher unser Slogan: Fight for Hope.“

Tickets

Tickets: ab 40 Euro bei Tickethead.at

VIP-Karten: Anfrage unter info@foxgym.at

VIP Silver (130 Euro + 10 Euro Charitybeitrag):

Eintritt & Tischplatz

Vorspeisenplatte

Alkoholfreie Getränke frei, Wein

Buffet mit drei Speisen und Nachspeise

VIP Gold (300 Euro + 30 Euro Charitybeitrag):

Eintritt & Tischplatz

Vorspeisenplatte

Alle Getränke inkludiert

Buffet mit drei Gerichten und Nachspeise

Chok-Dee Charity Fight Night – Fight for Hope

Mehrzweckhalle Breitenfurt, Schulgasse 1, 2384 Breitenfurt