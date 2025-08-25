Bekannt für seine experimentelle und vielschichtige Bildsprache, bewegt sich Christian Eisenberger zwischen Figuration und Abstraktion. In seiner aktuellen Schau spielt er mit Symbolen und Strukturen, die sich zu starken visuellen Botschaften verdichten. Das übergroße Schriftmotiv „PAINTING“ auf dem Plakat gibt einen Vorgeschmack auf die kraftvolle Inszenierung.

Finissage als Treffpunkt für Kunstfreunde

Die Finissage bietet Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, die Ausstellung ein letztes Mal zu sehen – und dabei auch den frisch erschienenen Katalog mitzunehmen. Sammler, Kunstinteressierte und Eisenberger-Fans dürfen sich auf einen Abend voller Inspiration und Austausch freuen.

Galerie Krinzinger als Bühne

Die Galerie Krinzinger zählt zu den wichtigsten Adressen der Wiener Kunstszene. Mit der Präsentation von Eisenbergers COME OR FLAGE setzt sie einmal mehr ein starkes Zeichen für zeitgenössische Kunst in der Bundeshauptstadt.