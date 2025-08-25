Damit das Saisonfinale noch mehr Freude macht, gibt es heuer einen besonderen Bonus: Mit dem Rabattcode „Schulstart20“ sind im Onlineshop ab sofort alle Tickets für die letzten elf Vorstellungen zwischen 28. August und 7. September 2025 um 20 Prozent günstiger.

Von Hypochonder bis Weltraumreise

Zum großen Abschied holt die Tschauner Bühne noch einmal alles auf die Bretter, was den Schmäh so einzigartig macht: In der Musical-Komödie „Der eingebildete Kranke“ (28.–30. August) stolpert Hypochonder Axel von Täuschung zu Täuschung. Mit „Planet Tschauner“ (31. August–2. September) geht’s intergalaktisch weiter, wenn Captain Jörg und Mister Speck durch das Universum schlittern.

Wiedersehen und Kultklassiker

Auch beliebte Produktionen feiern beim Saisonabschluss ein Comeback:

„Die Tschauners“ (3. & 4. September) bringen mit schwarzem Humor und Wiener Schmäh das Familienchaos zurück auf die Bühne. Am 5. September sorgt Tricky Niki mit „Größenwahn“ für Bauchreden, Zauberkunst und Lachtränen. Tags darauf heißt es in der Stegreif-Revue „Gleich und Gleich vermählt sich gern“: Wer heiratet wen – und warum eigentlich? Zum großen Finale am 7. September wird es noch einmal richtig deftig mit dem Kultklassiker „Das Freudenhaus vom Liebhartsthal“.

Der letzte Vorhang fällt

Mit dem -20 %-Schulstart-Rabatt fällt das Abschiednehmen leichter, bevor sich am 7. September 2025 der letzte Vorhang senkt, das Licht in der Holzklasse erlischt und die Vorfreude auf die nächste Saison wächst.

Alle Infos zum Spielplan und zu den Tickets gibt’s online unter www.tschauner.at