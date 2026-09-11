Circus Louis Knie: Tickets für das große Finale gewinnen

Der Countdown läuft: Nach einem erfolgreichen Sommer am Verteilerkreis in Favoriten biegt das Wien-Gastspiel des Circus Louis Knie in die Zielgerade ein. Noch bis 20. September begeistert die spektakuläre Show „WOW!“ ihr Publikum.

Zum großen Finale verlosen wir 30 Family-Tickets für die Vorstellung am Samstag, 19. September 2026, um 19 Uhr.

Ein Sommer voller Wow-Momente

Seit Anfang August sorgt der Circus Louis Knie in Favoriten für staunende Gesichter. Der Publikumsandrang war so groß, dass das ursprünglich nur bis Anfang September geplante Gastspiel verlängert wurde. Im Mittelpunkt steht die aktuelle Produktion „WOW!“, die klassische Zirkuskunst mit einer modernen, bildgewaltigen Inszenierung verbindet.

Hoch über der Manege schweben internationale Artistinnen und Artisten durch die Lüfte, rasante Rollschuhnummern bringen die Gesetze der Physik ins Wanken und waghalsige Darbietungen lassen den Atem stocken. Humor, Musik und überraschende Momente machen den Zirkusabend zum Erlebnis für die ganze Familie.

Zirkus ganz ohne Tiere

Mit dem Motto „100 % Human Performance“ setzt der Circus Louis Knie ganz auf die außergewöhnlichen Fähigkeiten seiner Künstlerinnen und Künstler. Die Produktion kommt vollständig ohne Tierdarbietungen aus. Körperbeherrschung, Mut und perfektes Zusammenspiel sorgen für jene spektakulären Bilder, die das Publikum Abend für Abend begeistern. So wird traditionelle Zirkuskunst zeitgemäß, international und emotional in Szene gesetzt.

Family-Tickets gewinnen

Bevor das große Zirkuszelt in Wien wieder abgebaut wird, gibt es für unsere Leserinnen und Leser noch eine besondere Gewinnchance: Verlost werden 30 Family-Tickets für die Vorstellung am Samstag, 19. September, um 19 Uhr. Ein Family-Ticket gilt für bis zu vier Personen – perfekt für einen unvergesslichen Abend mit Familie oder Freunden.