Ein bisschen Staub auf den Sitzen, viel Geschichte in den Wänden. Und jetzt wieder ordentlich Leben auf der Bühne: Das Gloria Theater ist zurück! Nach knapp zwei Jahren Pause heißt es in Floridsdorf wieder „Vorhang auf!“. Mit Claudia Rohnefeld als künstlerischer Direktorin und Michael Mittermeier an der kaufmännischen Spitze kommt frischer Wind in das Traditionshaus, ohne dabei an Seele zu verlieren.

Türenknallen zum Auftakt: „Der nackte Wahnsinn“

Am 10. März 2026 startet das neue Gloria mit einem echten Kracher: „Der nackte Wahnsinn – Noises Off“. Michael Frayns Kultkomödie ist ein Hochleistungs-Lachmuskeltraining und gleichzeitig ein liebevoller Blick hinter die Kulissen des Theaterwahnsinns. Proben, Tournee, Backstage-Chaos, alles läuft grandios aus dem Ruder. Unter der Regie von Claudia Rohnefeld und Thomas Schreiweis serviert ein spielfreudiges Ensemble pointierte Bosheiten, amouröse Verwicklungen und legendäres „Tür auf, Tür zu“. Boulevard, wie er sein soll: schnell, frech und herrlich komisch.

Hotelchaos deluxe: „Zwei Links – Zwei Rechts“

Ab 11. Mai 2026 wird’s im Landhotel gemütlich – theoretisch. „Zwei Links – Zwei Rechts“ bringt falsche Zimmer, heimliche Affären und einen Rezeptionisten am Rande des Nervenzusammenbruchs. Derek Benfields Komödie lebt von Tempo, Timing und maximaler Verwirrung. Die Schlafzimmertüren knallen, die Ausreden werden kreativer, und das Publikum lacht Tränen. Genau so stellt man sich einen gelungenen Theaterabend vor.

Pyjama-Agenten und Travestie-Glamour

Auch der kleine Saal zeigt Größe: „Im Pyjama seiner Majestät“ werden Claudia Rohnefeld und Thomas Schreiweis auf eine absurde Agentenjagd durch London geschickt. Im Schlafgewand, versteht sich. Dazu kommen die legendären „Manne“-quins, die mit ihrer neuen Show „Magic“ beweisen, dass Travestie nicht nur glitzert, sondern auch ordentlich Schmäh hat.

Das Gloria Theater ist wieder da: frech, verspielt und selbstbewusst. Floridsdorf bekommt sein Theater zurück, und der Rest Wiens einen weiteren schönen Grund, öfters über die Donau zu fahren.

Tickets und nähere Infos zum Spielplan gibt es unter www.gloria-theater.at