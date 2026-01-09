Wien wächst und mit der Stadt auch die Anforderungen an den öffentlichen Verkehr. Damit S-Bahn, Regional- und Fernzüge auch künftig verlässlich rollen, setzen die ÖBB ihr Modernisierungsprogramm fort. Rund 414 Millionen Euro fließen 2026 in Wien und Umgebung in Gleise, Bahnhöfe und neue Technik. Das Wiener Bezirksblatt gibt einen Überblick zu den größten ÖBB-Umbauten, die die Wiener künftig auf der Schiene noch besser unterwegs sein lassen.

Stammstrecke im Umbau: Wiens Öffi-Schlagader

Die S-Bahn-Stammstrecke ist das Rückgrat des Wiener Nahverkehrs, genau dort ist 2026 mit intensiven Bauarbeiten zu rechnen. In den Sommerferien ist der Abschnitt Praterstern–Floridsdorf nochmals gesperrt, ein dichter Schienenersatzverkehr soll die gröbsten Umwege abfedern. Ab September folgt dann der große Einschnitt.

Zwischen Hauptbahnhof und Praterstern wird für 14 Monate modernisiert. Bahnsteige wachsen, Bauwerke werden erneuert und mit ETCS kommt modernste Zugsicherungstechnik zum Einsatz. Das Ergebnis: längere Züge, mehr Sitzplätze und weniger Störungen im Alltag.

Baustellen quer durch die Stadt: Geduld gefragt

Auch abseits der Stammstrecke ist mit Baumaßnahmen zu rechnen. Auf der S45, der Franz-Josefs-Bahn und im Bahnhof Hütteldorf stehen wichtige Erhaltungsarbeiten an. Besonders spürbar sind die Bauarbeiten bei der Klederinger Spange.

Sie sorgen künftig für bessere Verbindungen Richtung Flughafen, bringen im Juli 2026 aber Einschränkungen für Fernverkehrszüge. Für Autofahrer bedeutet das punktuell mehr Verkehr rund um Baustellen. Ausweichrouten und Zeitreserven sind ratsam.

Mehr Stadtraum: Neue Quartiere und starke Logistik

Die Bahn baut nicht nur Gleise, sondern auch Stadtraum. Auf ehemaligen ÖBB-Flächen wie dem Nordwestbahnhof entstehen neue Grätzl mit tausenden Wohnungen, ein Großteil davon leistbar.

Parallel wächst das Güterzentrum Wien Süd, um mehr Waren von der Straße auf die Schiene zu holen. Große Zukunftsprojekte – etwa die Flughafenspange oder der viergleisige Ausbau Richtung Mödling – sind bereits in Planung und sollen den Pendlerverkehr weiter entlasten.

