Aperitivo? Anytime. Gewinne deinen Crodino-Moment!

Der Sommer gehört den spontanen Verabredungen, den langen Gesprächen in der Sonne und den Momenten, die ungeplant entstehen und trotzdem in Erinnerung bleiben.

Genau dieses Lebensgefühl bringt Crodino mit dem Crodino Chiosco – dem mobilen Straßenkiosk, diesen Sommer an einige der schönsten Plätze Wiens und macht erlebbar, was die italienische Aperitivo-Kultur seit Jahrzehnten auszeichnet: das bewusste Genießen gemeinsamer Zeit, unabhängig von Uhrzeit oder Anlass und ganz ohne Alkohol.

Mit dem Crodino Chiosco werden öffentliche Plätze zu kleinen italienischen Piazze, an denen Menschen zusammenkommen und den Aperitivo-Moment neu erleben können. Diesen Sommer macht der Crodino Chiosco unter anderem Halt bei:

Crodino Chiosco Tourstopp 2026

🔜 23.-26.07.2026: Popfest Wien, Open-Air Festival am Karlsplatz

Passend dazu verlosen wir exklusive Sommer-Packages mit Gutscheinen für kostenlose Crodino Spritz, die direkt beim Crodino Chiosco beim Popfest am Karlsplatz eingelöst werden können.

Zu gewinnen: 3 Crodino Sommer-Packages

Gutscheine für kostenlose Crodino Spritz, einlösbar beim Crodino Chiosco beim Popfest Wien

Eine analoge Einwegkamera für unvergessliche Sommermomente

Ein Crodino Bucket Hat

Ein Crodino Produktpaket mit Crodino Biondo und Crodino Rosso

Zwei originale Crodino-Gläser für den perfekten Aperitivo-Moment

Ein Gutschein für ein exklusives Crodino Merch-Shirt, einlösbar beim Crodino Chiosco beim Popfest Wien